¿Tiendas 3B dice adiós al pago con tarjeta?; CEO aclara

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El fundador, CEO y presidente del Consejo de Tiendas 3B, Anthony Hatoum, aclaró que la decisión de operar algunas de sus tiendas únicamente con pagos en efectivo y CoDi forma parte de una prueba y descartó que, hasta ahora, haya generado un impacto material en los resultados de la empresa.

"La iniciativa de eliminar las tarjetas es una prueba en la que, básicamente, hemos prescindido de las tarjetas de crédito y débito para observar qué sucede", explicó Hatoum durante una llamada con analistas.

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El directivo señaló que, de acuerdo con los resultados obtenidos hasta el momento, el impacto de la medida "no es material", por lo que todavía no existe una decisión para extender este esquema al resto de las tiendas de la cadena.Hatoum explicó que Tiendas 3B mantiene de manera constante diferentes pruebas sobre sus operaciones, con el objetivo de identificar medidas que permitan aumentar los ingresos, reducir costos o mitigar riesgos, además de generar valor para sus clientes."En 3B, en cualquier momento dado, encontrará varias pruebas en curso sobre distintos temas", indicó.¿Tiendas 3B dice adiós al pago con tarjeta?La aclaración se da luego de que la compañía comenzara a probar en algunas unidades la eliminación de pagos con tarjetas de crédito y débito, ante el peso que tienen las operaciones en efectivo dentro de su modelo de negocio."No obstante, se trata de una prueba; eso no significa que vayamos a extenderla", dijo el CEO de Tiendas 3B.También se refirió al incremento en los gastos generales y administrativos de la empresa y señaló que el aumento responde principalmente a una estrategia para incorporar talento en áreas consideradas críticas para la operación.Explicó que el crecimiento de estos gastos tiene "mucho menos que ver con mejorar los salarios y beneficios de los empleados" y está relacionado principalmente con la incorporación y concentración de talento especializado en áreas como compras, logística, sistemas y otras funciones estratégicas.De acuerdo con Hatoum, la compañía considera que la contratación de especialistas puede generar un impacto relevante en la creación de valor, incluso cuando se refleja en un aumento de los gastos generales y administrativos."Somos muy conscientes de que esto incrementa la cifra de gastos generales y administrativos, pero estamos plenamente convencidos de que es una inversión muy valiosa y con un retorno muy elevado", afirmó.