logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

¿Tiendas 3B dice adiós al pago con tarjeta?; CEO aclara

Medida de pago sin tarjeta en Tiendas 3B es temporal y no se extenderá aún.

Por El Universal

Agosto 14, 2026 01:05 p.m.
A
¿Tiendas 3B dice adiós al pago con tarjeta?; CEO aclara
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El fundador, CEO y presidente del Consejo de Tiendas 3B, Anthony Hatoum, aclaró que la decisión de operar algunas de sus tiendas únicamente con pagos en efectivo y CoDi forma parte de una prueba y descartó que, hasta ahora, haya generado un impacto material en los resultados de la empresa.


      "La iniciativa de eliminar las tarjetas es una prueba en la que, básicamente, hemos prescindido de las tarjetas de crédito y débito para observar qué sucede", explicó Hatoum durante una llamada con analistas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El directivo señaló que, de acuerdo con los resultados obtenidos hasta el momento, el impacto de la medida "no es material", por lo que todavía no existe una decisión para extender este esquema al resto de las tiendas de la cadena.
      Hatoum explicó que Tiendas 3B mantiene de manera constante diferentes pruebas sobre sus operaciones, con el objetivo de identificar medidas que permitan aumentar los ingresos, reducir costos o mitigar riesgos, además de generar valor para sus clientes.
      "En 3B, en cualquier momento dado, encontrará varias pruebas en curso sobre distintos temas", indicó.

      ¿Tiendas 3B dice adiós al pago con tarjeta?
      La aclaración se da luego de que la compañía comenzara a probar en algunas unidades la eliminación de pagos con tarjetas de crédito y débito, ante el peso que tienen las operaciones en efectivo dentro de su modelo de negocio.
      "No obstante, se trata de una prueba; eso no significa que vayamos a extenderla", dijo el CEO de Tiendas 3B.
      También se refirió al incremento en los gastos generales y administrativos de la empresa y señaló que el aumento responde principalmente a una estrategia para incorporar talento en áreas consideradas críticas para la operación.
      Explicó que el crecimiento de estos gastos tiene "mucho menos que ver con mejorar los salarios y beneficios de los empleados" y está relacionado principalmente con la incorporación y concentración de talento especializado en áreas como compras, logística, sistemas y otras funciones estratégicas.
      De acuerdo con Hatoum, la compañía considera que la contratación de especialistas puede generar un impacto relevante en la creación de valor, incluso cuando se refleja en un aumento de los gastos generales y administrativos.
      "Somos muy conscientes de que esto incrementa la cifra de gastos generales y administrativos, pero estamos plenamente convencidos de que es una inversión muy valiosa y con un retorno muy elevado", afirmó.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      ¿Tiendas 3B dice adiós al pago con tarjeta?; CEO aclara
      ¿Tiendas 3B dice adiós al pago con tarjeta?; CEO aclara

      ¿Tiendas 3B dice adiós al pago con tarjeta?; CEO aclara

      SLP

      El Universal

      Medida de pago sin tarjeta en Tiendas 3B es temporal y no se extenderá aún.

      No voy a agachar la cabeza ante EU, sostiene Sheinbaum
      No voy a agachar la cabeza ante EU, sostiene Sheinbaum

      "No voy a agachar la cabeza" ante EU, sostiene Sheinbaum

      SLP

      El Universal

      Asegura que México mantendrá una relación respetuosa y firme, sin ceder ante presiones

      Ratifican prisión a militar implicado en caso Ayotzinapa
      Ratifican prisión a militar implicado en caso Ayotzinapa

      Ratifican prisión a militar implicado en caso Ayotzinapa

      SLP

      El Universal

      La resolución judicial confirma la medida cautelar tras la apelación

      Presidente del PRI, un hombre de dudosa reputación: Sheinbaum
      Presidente del PRI, un hombre de dudosa reputación: Sheinbaum

      Presidente del PRI, "un hombre de dudosa reputación": Sheinbaum

      SLP

      El Universal

      La jefa del Ejecutivo federal reprochó que políticos mexicanos busquen injerencia extranjera en México