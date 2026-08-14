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Ratifican prisión a militar implicado en caso Ayotzinapa

La resolución judicial confirma la medida cautelar tras la apelación

Por El Universal

Agosto 14, 2026 12:33 p.m.
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Ratifican prisión a militar implicado en caso Ayotzinapa
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      Un Tribunal ratificó la prisión preventiva al subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, uno de los dos militares que continúan presos por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, próximo a cumplir doce años.

      Tribunal confirma prisión preventiva a subteniente Pirita Ochoa

      En resolución emitida en junio pasado, magistrados de un Tribunal Colegiado de Apelación le revocaron la prisión oficiosa e impusieron al militar la medida cautelar de prisión preventiva justificada, misma que cumple interno en la prisión del Campo Militar 1-A, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), donde permanece desde septiembre de 2022.

      Inconforme con la resolución, la defensa de Pirita Ochoa, a cargo de un abogado militar de oficio, interpuso un amparo directo ante un Tribunal Colegiado, que se declaró incompetente para conocer del asunto, toda vez que el amparo directo procede sólo contra sentencias definitivas.

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      Por lo que, el caso se turnó a un Tribunal Colegiado de Apelación que negó al militar la suspensión provisional contra la ratificación de la prisión preventiva, debido a que la resolución emitida el 18 de junio de 2026 se trata de un acto consumado.

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      "Se niega la suspensión provisional del acto reclamado. Toda vez que la determinación reclamada ya fue emitida y, por ende, se está en presencia de actos consumados contra los cuales no es dable conceder la suspensión provisional solicitada, en razón de que sería tanto como darle efectos restitutorios al peticionario de amparo, los cuales son propios de la sentencia que se dicte en el juicio principal del cual emana el presente cuaderno incidental", resolvió el Tribunal de Apelación en acuerdo publicado en listas del Órgano de Administración Judicial (OAJ).

      Detalles del caso y detención de Pirita Ochoa

      En septiembre de 2022, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa fue detenido por la Fiscalía General de la República por el delito de desaparición forzada de personas y delincuencia organizada en el caso Iguala, en el que se le señala de dar seguimiento a lo ocurrido a los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014, bajo las órdenes del capitán José Martínez Crespo.

      Martínez Crespo, integrante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, fue el primer militar detenido por el caso Ayotzinapa, quien estuvo al frente de un grupo de militares que recabó información la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

      Él sigue preso, mientras que los generales en retiro José Rodríguez Pérez, excomandante del 27 Batallón de Infantería, y Rafael Hernández Nieto, excomandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, así como un grupo de militares ya fueron liberados por la jueza del caso.

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