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No se ha detectado 'huachicol' en gasolineras capitalinas: EGC

La mayoría de las estaciones están al día en sus obligaciones municipales, señala el alcalde

Por Rolando Morales

Agosto 14, 2026 12:55 p.m.
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No se ha detectado huachicol en gasolineras capitalinas: EGC
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      El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que la mayoría de las empresas gasolineras que operan en la capital se encuentran al corriente en sus obligaciones municipales, luego de ser cuestionado sobre el aumento de casos relacionados con el robo y comercialización ilegal de combustible (huachicol) registrados en la entidad durante el último año.

      El edil señaló que, desde la esfera municipal, el contacto más cercano con el sector gasolinero se da a través de la expedición y supervisión de licencias de funcionamiento, así como de los dictámenes de Protección Civil.

      En ese sentido, sostuvo que los establecimientos que venden combustible de manera legal mantienen sus trámites en regla y son objeto de vigilancia por parte de las autoridades locales.

      Galindo reconoció que el fenómeno del "huachicol" es un tema preocupante, aunque aseguró que no ha sido un asunto recurrente dentro de las mesas de coordinación de seguridad en las que participan los tres órdenes de gobierno ni dentro del ámbito municipal, "realmente estamos muy lejos de estar cerca del asunto".

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      No obstante, señaló que corresponde a las autoridades competentes continuar con las investigaciones y estrategias para contener esta actividad ilícita.

      Respecto al posible impacto que estos indicadores pudieran tener en la llegada de inversiones, Galindo descartó que empresarios hayan manifestado preocupación por instalarse en la ciudad.

      Por el contrario, afirmó que la capital mantiene una dinámica favorable para la atracción de nuevas empresas, impulsada por su ubicación geográfica, facilidades administrativas e incentivos fiscales municipales que, dijo, continúan siendo factores atractivos para el sector industrial.

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