Ejidatarios de Escalerillas exigen respeto a sus tierras

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Alrededor de 30 ejidatarios de Escalerillas se manifestaron frente al Congreso del Estado para exigir que el Tribunal Superior Agrario (TSA) desista de reconocer un núcleo comunal en esta comunidad de la capital potosina, al considerar que la medida afectaría las tierras que actualmente pertenecen al ejido.

Los manifestantes también reclamaron la inacción de la diputada Aranza Puente, del PVEM, representante del Octavo Distrito local, al que pertenece Escalerillas.

José Ramón Moreno Valero, presidente del Comisariado Ejidal, cuestionó que la legisladora no haya acompañado a los habitantes de la comunidad y pidió a los diputados intervenir en la defensa de sus derechos agrarios.

La protesta surgió a partir de la decisión del TSA de atraer los expedientes 163/2022 y 715/2021, en los que se analiza si existe una comunidad agraria en Escalerillas. Moreno Valero informó que el acuerdo fue tomado el 1 de julio con cuatro votos a favor y uno en contra de la presidenta, y señaló que el proyecto está a cargo del magistrado ponente Alberto Pérez Gasca.

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El dirigente sostuvo que el reconocimiento de un segundo núcleo agrario contravendría la resolución emitida por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) el 24 de agosto de 2020, cuando determinó que en Escalerillas existe únicamente el ejido, con una superficie de 5 mil 815 hectáreas.

Según los datos proporcionados por Moreno Valero, el territorio corresponde a 302 ejidatarios, además de mil 700 avecindados y alrededor de 250 posesionarios.

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Moreno Valero también señaló a integrantes de la parte contraria, encabezados por María Dolores Bravo, por presuntas operaciones con desarrolladoras inmobiliarias.

Afirmó que existen contratos por hasta 124 millones de pesos y otros superiores a 60 millones. Ante el proceso que analiza el TSA, advirtió que los ejidatarios mantendrán la defensa de sus tierras y que, si el conflicto aumenta, podría generarse una confrontación social.