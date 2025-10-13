Escocia: Castillos, dragones y geología

Los pueblos del norte de Europa son muy dados a leyendas y misterios, su historia antigua está llena de héroes, de héroes insurgentes como William Wallace, personaje de la película “Corazón Valiente” y otros combatiendo con dragones, (acaso estos serían antiguos cocodrilos). San Jorge, legendario caballero es conocido por haber matado a un dragón que asolaba a Inglaterra y Escocia. En Cracovia, Polonia, incluso se exhiben los huesos de otro supuesto enorme dragón que devoraba a quien se acercara al río Vístula. Un análisis reciente demostró que esos huesos pertenecían realmente a un mamut, una ballena y un rinoceronte. Otra bella leyenda es la del Rey Arturo y su democrática tabla (mesa) redonda, quien fue educado nada menos que por... ¡El mago Merlín! Esta historia magistralmente llevada al cine en “La Espada en la Piedra” de Walt Disney (diría yo, su mejor película animada) resume la vida en un castillo en la Edad Media.

? Según la leyenda el que pudiera sacar la espada de la piedra sería rey de Inglaterra.

Shakespeare por su parte, describió a “Hamlet” atormentado por el fantasma de su padre, sin olvidar los enredos de dioses y ninfas del bosque en “Sueño de una noche de verano”. Igualmente son magníficos los cuentos de terror de Edgar Allan Poe, y no se diga J. R. Tolkien con “El Señor de los anillos”, novelas en que se basó toda una saga cinematográfica.

Tal vez esta efervescencia mental, esta imaginación desbordada, fue lo que alentó a intelectuales de la talla de Hobbs, Hume, Adam Smith y tantos filósofos y científicos de la región, cuyas profundas ideas hicieron de Europa el centro de nuestra gran cultura de Occidente de la cual deberíamos sentirnos orgullosos herederos.

Podemos acceder fácilmente a la fascinante historia y leyendas europeas mediante su rica literatura. De hecho, el gran héroe de Edimburgo, capital de Escocia, no es un general a caballo, ni un guerrero mitológico, es un escritor de novelas: Sir Walter Scott, el creador de “Ivanhoe” y de “Waverly”, la primera saga de novelas históricas del mundo. Scott le dio a Escocia conciencia de su épica historia y también dio vida y coherencia a sus tan visitados monumentos y castillos. Merecidamente este autor tiene un grandioso monumento estilo gótico, en pleno centro de Edimburgo. Pienso que deberíamos honrar un poco más a nuestros intelectuales y menos a los generales de tantas guerras inútiles.

Otro gran ejemplo de las leyendas de dragones en Escocia es “ El monstruo del Lago Ness” en las llamadas Highlands (Serranías) al norte de ese país. En 1935 se reportó haber visto un animal de largo cuello nadando en el Loch (Lago), sucediendo numerosos otros avistamientos y algunas fotos borrosas (Iguales a los ovnis de hoy). Además, como el lago tenía conexión con el mar del Norte, nadie podía estar seguro de que animalito podría tratarse.

? Monumento a Sir Walter Scott. Su novela Ivanhoe, de un caballero cuyas aventuras son similares a las del Cid Campeador, es un personaje de la gran literatura romántica.

Escocia también es el país donde nació la geología con James Hutton, en el siglo XVIII, un joven estudiante que no le gustaban las matemáticas, y al igual que Darwin un siglo después, renunciaría a ser médico para interesarse en la naturaleza. Hutton observó que cada año en los canales de riego en su granja se azolvaban formando capas, dedujo que al igual ocurría en la naturaleza, y las capas o estratos observados en las montañas eran producto de millones de años de depositación de arena y lodos.

Sin embargo, en esa época se había establecido que, contando las edades de los personajes de la Biblia, la Tierra solo podía tener unos 6000 años; y toda característica extraña en ella se debía al Diluvio Universal o alguna otra catástrofe. Hutton afirmaba, en su libro publicado en 1788, que los mismos procesos de hoy en día venían ocurriendo durante toda la increíblemente extensa historia de la Tierra.

? El Castillo de Edimburgo. Edificado sobre los restos de un volcán hace casi mil años; guarda armas medievales y las joyas de la corona escocesa.

Este trabajo abrió el campo para estudios científicos posteriores, como el de Charles Lyell, e igualmente le daría a Darwin el concepto del enorme tiempo que se necesitaba para que ocurriera la evolución de las especies.

Así tras una consulta con los geólogos modernos, se dedujo que el Monstruo del Lago Ness no podía ser un dinosaurio, pues ese lago había sido un profundo valle ocupado por un glaciar sólido hacia solo unos pocos de miles de años y la supuesta especie de plesiosaurio, el dinosaurio marino de las especulaciones, se había extinguido hacía millones de años atrás.

? Los estratos sedimentarios son diferentes tipos de azolves que se solidifican en diferentes tipos de rocas.

Pero como la imaginación de la gente una vez encendida, sigue por su cuenta; en toda la región de Inverness el turismo aumentó de forma exponencial produciendo una derrama económica beneficiosa para todos.

Leyendas e historia son muy importantes para los pueblos, definen su identidad y folclore. Permiten considerar y amar nuestro pasado y conocernos mejor en estos tiempos que tanta falta nos hace.