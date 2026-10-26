Está mejor el sistema de salud: CSP

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Morelia, Mich.- Como lo expresó el sábado en Apatzingán, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que no debe haber corrupción ni privilegios en la autollamada Cuarta Transformación.

Durante la entrega del Programa Vivienda de Bienestar en Morelia, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "está mejor el sistema de salud", pero admitió que "todavía nos falta", y negó que las instituciones públicas estén peor que antes.

"Antes era el periodo de la corrupción y los privilegios, y el pueblo nada. Ahora nos reivindicamos, y lo decimos orgullosamente, como gobiernos del pueblo: que gobernamos por el pueblo y gobernamos para el pueblo de México", dijo.

"Todo cambió, y todos los que somos parte de las instituciones públicas debemos recordar eso siempre: no debe haber ni corrupción ni privilegios en la Cuarta Transformación (...), porque nosotros juramos no mentir, no robar y no traicionar", declaró.

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Al encabezar en Morelia la entrega de 931 viviendas del fraccionamiento Katania del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Mandataria federal enfatizó: "La Cuarta Transformación cree en los derechos del pueblo de México, creemos en la honestidad para gobernar".