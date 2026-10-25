Canacar mantiene paro; Segob exige diálogo

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La Secretaría de Gobernación ha informado sobre la convocatoria de un paro nacional por parte de diversas organizaciones del sector transportista, programado para mañana. La mayoría de los grupos involucrados ha expresado su disposición para dialogar, aunque la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) se niega a participar y mantiene su postura de manifestarse desde la mañana. La Segob, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, considera inexplicable la actitud de Canacar, dado que el resto del sector ha optado por la negociación para abordar sus inquietudes.

El gobierno ha reconocido el esfuerzo de algunas asociaciones que han decidido desmarcarse de esta convocatoria, afirmando que la mayoría de los grupos está comprometida a no afectar al público con sus protestas. Así, la Secretaría ha instado a la dirección de Canacar a unirse al proceso de diálogo para evitar perjuicios a la ciudadanía, el tránsito y el transporte de mercancías. Asimismo, se ha destacado la intervención de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) en este contexto, para que Canacar se sume a un acuerdo.

Las organizaciones que convocan al paro, como la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac), la Federación Mexicoamericana de Transportistas (FEMATRAC) y la propia Canacar, han señalado una crisis en el ámbito del transporte y demandado un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum. Las agrupaciones manifestaron que las soluciones propuestas por el gobierno han sido ineficaces, aumentando así la gravedad de la situación y argumentaron que su propósito no es la confrontación, sino la exigencia de respuestas concretas y soluciones efectivas a sus problemas.

Por su parte, la Asociación Nacional Transportista (Antac) ha decidido no participar en el paro, enfatizando la importancia de que cualquier movimiento tenga objetivos claros y propuestas viables. Antac ha indicado que su enfoque se basa en el trabajo constante y en la resolución de problemas reales en lugar de unirse a movilizaciones sin fundamentos. Asimismo, la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) también ha declarado que no se unirá al paro y ha reiterado su preferencia por el diálogo, tal como lo promueve la Secretaría de Gobernación.

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Concamin ha llamado a priorizar el diálogo y la construcción de acuerdos que permitan atender las demandas del sector, advirtiendo las potenciales repercusiones de cualquier interrupción en el transporte, que podría impactar negativamente en industrias como la floricultura, farmacéutica y alimentaria, y afectar la distribución de productos esenciales para la población. Estas alertas resaltan la conexión del sector transportista con el bienestar general del país y la necesidad de una solución coordinada y constructiva.