Estiman 100 mil casas afectadas

Ciudad de México.- La presidenta Sheinbaum estimó en 100 mil las viviendas afectadas por las lluvias e inundaciones en Hidalgo, Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí y Puebla.

“Es una cifra totalmente preliminar; hasta que no termine el censo no podríamos dar una cifra final”, precisó en su conferencia matutina.

En Palacio Nacional, aseguró que hay suficientes recursos y que, si bien ya no existe el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), hay una partida presupuestal de 19 mil mdp.

“El Fonden no existe como fideicomiso, pero hay una partida presupuestal para todos los apoyos que se requieren frente a estas emergencias. Este año esa partida tiene 19 mil millones de pesos, y se han destinado cerca de 3 mil millones, hasta la fecha, por los distintos episodios que hemos tenido principalmente en Guerrero, en Oaxaca con el huracán ‘Erick’”, explicó.

“Hay suficientes recursos, en eso no se va a escatimar, [en] todo lo que tiene que ver con la emergencia, porque aún estamos en el periodo de emergencia”, agregó.

Ante las lluvias registradas la semana pasada, la Presidenta afirmó que no existían condiciones científicas o meteorológicas que permitieran anticipar la intensidad del fenómeno.

Dijo que los servicios meteorológicos nacionales y de la Secretaría de Marina se encontraban concentrados en el monitoreo del huracán “Priscilla” en el Pacífico, y en determinar si aumentaría su categoría. Sin embargo, varios fenómenos atmosféricos coincidieron y generaron un escenario atípico de lluvias extremas en el país.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que a partir de este lunes inició el censo casa por casa en los cinco estados afectados por las lluvias.