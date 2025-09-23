Estudiante muere apuñalado en CCH

Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) dio a conocer que inició una investigación por el delito de homicidio calificado y lesiones dolosas, derivado de los hechos ocurridos al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur (CCH Sur), ubicado en la alcaldía Coyoacán, mismo que forma parte del sistema de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con las primeras indagatorias, alrededor de las 13:00 horas, un estudiante identificado como Lex Ashton “N”., de 19 años, agredió con un arma blanca a Jesús Israel “N”, de 16 años, quien murió en el estacionamiento de la institución. Durante el intento de contener al agresor, el trabajador administrativo Armando “N”, de 65 años, resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

El probable responsable, quien portaba una capucha al momento de los hechos, intentó huir; al percatarse de que era seguido, subió a un edificio dentro del plantel y se lanzó, lo que le ocasionó fractura en ambas piernas. Posteriormente fue trasladado a un hospital, donde actualmente permanece bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).