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Con el objetivo de fortalecer el acceso a la

de personas extranjeras durante el Mundial de Futbol 2026, la

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de la(FGJ CDMX) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pusieron en marcha unCon ello,de la, Lingüística y Traducción (ENALLT) realizaránen inglés, francés, alemán, italiano, portugués y chino para facilitar la atención en la recepción deen la Fiscalía capitalina.En un comunicado, la FGJ CDMX detalló que el servicio deestará en lasde las, así como en las dosen el Estadio, así como una en el Zócalo capitalino, donde se instalará el FIFA Fan Fest.Añadió que también se brindará apoyo en laEspecializada enNacionales y Extranjeros, así como en la agencia ubicada en elde la(AICM), ubicada en la puerta 1 de la Terminal 2.La Fiscalía detalló que esteforma parte delde cara a laPor su parte, la titular de la Fiscalía CDMX,, subrayó que elpermitirá comunicarse con las personas que hablen otros idiomas cuando acudan a, pero también será relevante en casos de extranjeros detenidos en flagrancia o sujetos a una investigación penal."Lase construye atendiendo a las, pero también garantizandoclaros y respetuosos para las personas imputadas", afirmó.La Fiscalía reiteró que en los Ministerios Públicos (MP) itinerantes se recibiránpor delitos como, fraude o falsificación de boletos. Mientras que personal de laatenderá reportes poroficiales yEn tanto, dijo que las, como con la, serán canalizadas a los Juzgados Cívicos, pero los casos de mayor complejidad serán atendidos por lascorrespondientes.