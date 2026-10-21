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Nacional

Evalúan proyectos para crisis de agua

Se revisa la viabilidad y financiamiento, tras lo sucedido en Jalisco

Por El Universal

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
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Evalúan proyectos para crisis de agua
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que continúa revisándose la viabilidad y el financiamiento de los proyectos para atender la crisis de agua en Guadalajara y afirmó que aún no se acuerda una reunión con el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro.

      "Todavía se está trabajando. Hay dos fuentes principales de abastecimiento a la Zona Metropolitana de Guadalajara, una que viene de Lago de Chapala y otra que viene de la Presa del Zapotillo, en ambos hay que terminar algunas cosas que están pendientes", explicó durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional.

      En ese sentido, criticó que "particularmente la de la Presa del Zapotillo era una obra que tenía que haber hecho en el sexenio anterior el gobierno de Jalisco y no la hizo. Entonces lo importante es dotar de agua potable".

      Por otro lado, expuso que también se están revisando los esquemas de financiamiento de las obras, "porque puede haber esquemas de financiamiento que signifiquen nada más la operación privada y el manteniendo privado y de la infraestructura y también esquemas de financiamiento que tengan tasas de interés muy altas y que una obra de 10 mil mdp te acabe costando 80 mil mdp al largo de los años. Todo eso se está revisando".

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      La Mandataria federal sostuvo que en la medida de lo posible el gobierno federal aportará recursos, "lo que podamos, lo que sea necesario para beneficio del pueblo de Jalisco, pero todavía se está viendo técnicamente que es lo más viable para poder eliminar la contaminación del agua y que se garantice el abasto del vital líquido".

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