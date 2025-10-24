logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLO CELEBRA SU PRIMERA CENA MARIDAJE

Fotogalería

CASA XOLO CELEBRA SU PRIMERA CENA MARIDAJE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Evalúan trabajo del PRI rumbo a 2027

Por El Universal

Octubre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Evalúan trabajo del PRI rumbo a 2027

Ciudad de México.- El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, encabezó una reunión de evaluación y seguimiento con las estructuras de los 32 Comités Directivos Estatales del partido.

A los dirigentes estatales y a los liderazgos de los sectores y organizaciones en todo el país les aseguró que en el PRI hay confianza frente al reto electoral de 2027, porque “estamos firmes, listos, unidos y decididos a competir con el apoyo de nuestra militancia y de las familias mexicanas”.

El dirigente tricolor sostuvo que “somos el partido de la gente”.

Unos días después de que el Partido Acción Nacional anunció su decisión de no renovar su alianza electoral con el PRI, Moreno aseguró que el tricolor trabaja con capacidad, organización y, sobre todo, con valentía y cercanía con los ciudadanos. En ese marco, demandó a los 32 dirigentes estatales del PRI y a los líderes de los sectores y las organizaciones priistas, ir “con todo, porque luchar por México vale la pena. Porque sabemos gobernar. Porque podemos devolverle el rumbo al país. Y porque tenemos con qué defender la patria”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Seis de cada 10 se sienten inseguros
Seis de cada 10 se sienten inseguros

Seis de cada 10 se sienten inseguros

SLP

El Universal

El 63% considera inseguro el sitio en que viven: encuesta de Inegi

Cárteles obtienen casi 4 mmp de productores
Cárteles obtienen casi 4 mmp de productores

Cárteles obtienen casi 4 mmp de productores

SLP

El Universal

Asesinan a empresario citrícola en Álamo
Asesinan a empresario citrícola en Álamo

Asesinan a empresario citrícola en Álamo

SLP

El Universal

Javier Vargas Arias estaba amenazado por negarse a pagar extorsiones de delincuentes

Empresarios de EU, ligados al huachicol fiscal
Empresarios de EU, ligados al huachicol fiscal

Empresarios de EU, ligados al huachicol fiscal

SLP

El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el Departamento de Justicia de EU también investiga