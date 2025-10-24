Evalúan trabajo del PRI rumbo a 2027

Ciudad de México.- El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, encabezó una reunión de evaluación y seguimiento con las estructuras de los 32 Comités Directivos Estatales del partido.

A los dirigentes estatales y a los liderazgos de los sectores y organizaciones en todo el país les aseguró que en el PRI hay confianza frente al reto electoral de 2027, porque “estamos firmes, listos, unidos y decididos a competir con el apoyo de nuestra militancia y de las familias mexicanas”.

El dirigente tricolor sostuvo que “somos el partido de la gente”.

Unos días después de que el Partido Acción Nacional anunció su decisión de no renovar su alianza electoral con el PRI, Moreno aseguró que el tricolor trabaja con capacidad, organización y, sobre todo, con valentía y cercanía con los ciudadanos. En ese marco, demandó a los 32 dirigentes estatales del PRI y a los líderes de los sectores y las organizaciones priistas, ir “con todo, porque luchar por México vale la pena. Porque sabemos gobernar. Porque podemos devolverle el rumbo al país. Y porque tenemos con qué defender la patria”.

