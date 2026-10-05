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Coahuila refuerza programas tras ataque en secundaria de Torreón

El gobierno de Coahuila implementa operativos y refuerza prevención en educación y salud mental tras ataque.

Por El Universal

Octubre 05, 2026 05:39 p.m.
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Coahuila refuerza programas tras ataque en secundaria de Torreón
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció que reforzarán los programas de prevención de la violencia, educación y salud mental, esto tras los hechos ocurridos el 1 de octubre, en donde dos hermanos atacaron la secundaria General número 13 en Torreón y mataron a la subdirectora.

      Acciones de la autoridad

      Jiménez Salinas detalló que distintas dependencias como la secretaría de Educación, DIF Coahuila, secretaría de Gobierno, el municipio de Torreón, entre otras, mantendrán un operativo de acompañamiento a la comunidad estudiantil y al ejido La Unión, lugar donde se encuentra la secundaria.

      Sobre el proceso penal contra los dos presuntos agresores, quienes el domingo fueron vinculados a proceso, aseguró que se va a robustecer la carpeta de investigación para que en los próximos meses se pueda dar una sentencia final.

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      "Tratamos de prevenir todo lo que se puede. Cuando sucede algo, hay una reacción fulminante por parte de las autoridades", refirió.

      Detalles confirmados

      Autoridades de la secretaría de Educación de Coahuila informaron que después de una compleja intervención quirúrgica, médicos lograron reconstruir la mano de Alexis, el estudiante de 13 años que fue gravemente herido en los hechos suscitados el jueves pasado.

      El alumno sufrió lesiones graves en su mano a causa del ataque con armas blancas y había sido trasladado de urgencia a un hospital de la ciudad. Después de permanecer en terapia intensiva, equipo médico realizó una cirugía reconstructiva para tratar la mano.

      El menor permanece hospitalizado y bajo vigilancia médica. Actualmente el menor se encuentra en proceso de recuperación.

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