Filmarán película sobre teoría terraplanista en Canadá

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- "Variety" da a conocer que la teoría terraplanista tendrá una película, la cual será protagonizada por Odessa A'zion y Jack O'Connell; la producción comenzará con su rodaje en noviembre y tendrá como lugar de filmación una ciudad en Canadá; el título será "El fin del mundo, tal como lo conocemos".

Rodaje y producción de la película terraplanista

La dirección de la cinta estará a cargo de Ross White y Tom Berkeley, responsables del cortometraje "An Irish Goodbye", rodado en 2023 y merecedor de un Oscar, en la categoría de Mejor cortometraje de ficción.

El argumento, según reporta el sitio especializado en cine, se centra en la vida de Odessa y Jack, quienes dan vida a una pareja romántica, de solitarios, que se enfrentan a la hostilidad social que supone creer en una teoría "obsoleta", para aquellos que creen que la Tierra es redonda.

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Apoyo financiero y distribución internacional

El único adelanto que dan sus creadores es señalar que se trata de una historia que refleja una "aventura improbable en la verdad y el amor", la cual comenzará su rodaje el próximo mes.

El guion, además, está a cargo de los mismos directores; White y Berkeley.

Studiocanal y Film4 estarán a cargo de apoyar a sus creadores con la financiación y producción ejecutiva; impulsarán, además, que sea proyectada en cines en el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Benelux, Australia y Nueva Zelanda.