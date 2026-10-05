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Filmarán película sobre teoría terraplanista en Canadá

La historia aborda la vida de una pareja que enfrenta la hostilidad social por creer en la teoría terraplanista.

Por El Universal

Octubre 05, 2026 05:45 p.m.
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Filmarán película sobre teoría terraplanista en Canadá
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- "Variety" da a conocer que la teoría terraplanista tendrá una película, la cual será protagonizada por Odessa A'zion y Jack O'Connell; la producción comenzará con su rodaje en noviembre y tendrá como lugar de filmación una ciudad en Canadá; el título será "El fin del mundo, tal como lo conocemos".

      Rodaje y producción de la película terraplanista

      La dirección de la cinta estará a cargo de Ross White y Tom Berkeley, responsables del cortometraje "An Irish Goodbye", rodado en 2023 y merecedor de un Oscar, en la categoría de Mejor cortometraje de ficción.

      El argumento, según reporta el sitio especializado en cine, se centra en la vida de Odessa y Jack, quienes dan vida a una pareja romántica, de solitarios, que se enfrentan a la hostilidad social que supone creer en una teoría "obsoleta", para aquellos que creen que la Tierra es redonda.

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      Apoyo financiero y distribución internacional

      El único adelanto que dan sus creadores es señalar que se trata de una historia que refleja una "aventura improbable en la verdad y el amor", la cual comenzará su rodaje el próximo mes.

      El guion, además, está a cargo de los mismos directores; White y Berkeley.

      Studiocanal y Film4 estarán a cargo de apoyar a sus creadores con la financiación y producción ejecutiva; impulsarán, además, que sea proyectada en cines en el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Benelux, Australia y Nueva Zelanda.

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