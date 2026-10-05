Bellakath lanza Undisputed Queen I y celebra cumpleaños 29

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- Bellakath está de fiesta. La cantante mexicana no solo celebra su cumpleaños número 29, sino que también marca una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de "Undisputed Queen I: BellaQueen", el primer tomo de su trilogía musical.

Bellakath presenta nuevo álbum y colaboraciones destacadas

El proyecto, presentado este lunes en plataformas digitales, está compuesto por 11 canciones en las que la intérprete mantiene el sello explícito, sensual y directo que la ha caracterizado dentro de la escena urbana y del reggaetón mexa.

Con una imagen que apuesta por el glamour y la sofisticación, Bellakath presenta este primer capítulo de su "gran trilogía" con una estética que refuerza el concepto de poder y protagonismo alrededor del proyecto. En la portada, la cantante aparece con cabello rubio platinado y un abrigo de estampado animal print sobre un fondo negro, una propuesta visual que acompaña esta nueva etapa de su carrera.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Bellakath involucra a sus seguidores en el lanzamiento

Uno de los elementos destacados del álbum son sus seis colaboraciones. Entre ellas se encuentra una que la propia Bellakath ha considerado como una de las más soñadas: su encuentro con el puertorriqueño Ele A el Dominio en "BONNIE AND CLYDE", tema en el que también participa Uzielito Mix.

La canción aborda un amor intenso, leal y rebelde, y se suma a otros temas del disco que exploran una faceta más romántica, como "ESCÁPATE CONMIGO" y "OLA BB".

Las colaboraciones también incluyen a su hermana, conocida como DJ FOXY, quien participa en tres canciones del álbum. Una de ellas es "TRAVIESA", tema en el que Bellakath comparte créditos con los nuevos talentos Joss ML y Omarcito Glock, a quienes da la oportunidad de sumarse al proyecto. Ambos artistas forman parte de La Esquina INC, sello discográfico de El Malilla.

Además de presentar nueva música, la llamada Reina del Reggaetón Mexa decidió involucrar directamente a sus seguidores en el lanzamiento. A través de su cuenta de Instagram, Bellakath publicó un video en el que invitó a sus fanáticos a comentar cuál es su canción favorita de "BellaQueen". El tema que reciba más apoyo tendrá su propio video oficial, convirtiendo a los seguidores en parte de la elección del próximo lanzamiento audiovisual de la cantante.

Bellakath suma un nuevo capítulo a su carrera y deja la puerta abierta a lo que vendrá en los siguientes dos tomos de "Undisputed Queen".