Crece el miedo por la peste en Siberia

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Rusia intenta minimizar la presunta muerte por peste de una investigadora de un laboratorio en Siberia.

"No se fíen de los rumores", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien instó a confiar únicamente en las declaraciones oficiales de Rospotrebnadzor, la agencia estatal rusa encargada de la protección de la salud y los derechos de los consumidores.

Con el recuerdo de la nunca demostrada, pero siempre presente, hipótesis de una fuga del laboratorio como origen del COVID-19, Estados Unidos sigue de cerca la evolución del caso y las medidas adoptadas por Moscú.

"No creo que sea motivo de alarma, pero estamos atentos y seguimos lo que hacen", declaró el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Daria Shilipova trabajaba en el Instituto de Investigación contra la peste en Irkutsk cuando fue ingresada el pasado martes a un hospital con síntomas de una grave neumonía.

La joven, de 28 años, fue conectada de inmediato a un respirador, pero no pudo sobrevivir y murió el jueves.

Los primeros signos de preocupación surgieron entre las autoridades locales al día siguiente, cuando el gobernador de la región de Irkutsk convocó una "reunión extraordinaria" por "un caso sospechoso de una infección especialmente peligrosa detectado en un residente".

Todos los contactos "identificados fueron puestos bajo vigilancia médica", informó el gobernador, Igor Kobzev, sin precisar el tipo de infección detectada ni identificar a Shilipova.

Ese mismo día, un hospital de una ciudad de la zona fue puesto en cuarentena, al igual que unas 200 personas que habían estado de algún modo en contacto con Shilipova.

La hipótesis de la peste cobró fuerza cuando las autoridades de una región vecina de Irkutsk hablaron de "una mujer que murió de peste", un mensaje que posteriormente fue corregido y matizado como un "posible" caso de peste.

La hipótesis planteada alimentó una sucesión de teorías y especulaciones en internet. Según algunas, Shilipova murió después de entrar en contacto con el contenido de un pequeño frasco que rompió accidentalmente.

El periodista local Pavel Stepanov, reportó el diario New York Times, sugirió a las autoridades investigar si se trató de un incidente que podría haber sido un "sabotaje de nuestros enemigos que actúan con métodos cada vez más sofisticados".

Aunque mantienen un alto nivel de vigilancia, los expertos sanitarios llaman a la calma y consideran que los riesgos son limitados. Cada año se registran casos de peste en distintas partes del mundo, pero la enfermedad puede tratarse eficazmente con antibióticos.