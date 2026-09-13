Explosión de gas cobró 2 víctimas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- La explosión registrada la noche del viernes en la colonia Minas de Cristo, alcaldía Álvaro Obregón, dejó un saldo de dos personas fallecidas y ocho permanecen hospitalizadas; además, cinco predios resultaron con afectaciones (cuatro viviendas y un comercio).

En un recorrido por la zona afectada, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que ayer comenzó el tapiado de la zona cero para cubrir y asegurar el área afectada y hoy iniciarán los trabajos de apuntalamiento, "después viene la demolición a cargo de la Comisión de Reconstrucción, que el lunes estarán ya demoliendo las viviendas", resaltó.

En los trabajos también participan las Secretarías de Vivienda, Obras y Servicios, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Acompañada por el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, Brugada anunció que, a partir del lunes, la Secretaría de Vivienda otorgará apoyos para renta a las 15 familias afectadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los deudos de las dos personas fallecidas recibirán 40 mil pesos, mientras que los familiares de quienes se encuentran hospitalizados recibirán 15 mil pesos.

Las dos personas que perdieron la vida fueron identificadas como Carlos Alberto López de 45 años y Guadalupe Sánchez de 56.

La Fiscalía General de Justicia capitalina informó que al parecer la explosión se produjo por una fuga de gas. "Las primeras investigaciones consideran una posible fuga de gas como hipótesis preliminar. Los dictámenes periciales permitirán determinar las condiciones de la instalación y sus componentes, así como precisar qué originó la explosión".

Los hechos se registraron en un predio contiguo a la taquería La Bajadita, ubicada sobre avenida Alta Tensión y la calle Jacintos.