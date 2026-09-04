México solicita a EU extradición de la esposa de García Luna

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La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este viernes que existe una solicitud del Gobierno de México a Estados Unidos (EU) para detener y extraditar a Linda Cristina Pereyra, esposa del exsecretario de seguridad Genaro García Luna.

"Es parte de una investigación que viene de hace tiempo de la Fiscalía General de la República (FGR)", respondió la mandataria sobre la petición de las autoridades mexicanas.

La cónyuge del exsecretario se encuentra actualmente en EU. La FGR la señala de formar parte de la trama de corrupción y de lavado de dinero de García Luna, preso en la Unión Americana por narcotráfico.

La petición de extradición fue presentada por el Gobierno de México y se encuentra bajo análisis de las autoridades estadounidenses, quienes determinarán si detienen y extraditan o no a Linda Cristina Pereyra.

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La solicitud se da luego de que la Administración de Claudia Sheinbaum Pardo anunciara la recuperación de 5.8 millones de dólares relacionados con un complejo esquema de lavado de dinero encabezado por la familia Weinberg y Genaro García Luna.

En la conferencia matutina del pasado 28 de agosto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, detalló el esquema que usaban los Weinberg y el exsecretario de Seguridad para desviar recursos en perjuicio del Estado mexicano. De los cuales, las autoridades han logrado recuperar cinco millones 805 mil 693.50 dólares.

"Son alrededor de 100 millones de pesos que van a ser dedicados a las zonas de mayor necesidad en el país. Entonces, esto es lo que se ha recuperado", dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum en aquella conferencia matutina.

En este sentido, adelantó que su Administración ya trabaja en una propuesta presupuestal para destinar los recursos a la educación media superior y superior en Guerrero, aunque también contempla la posibilidad de ampliar la inversión a la educación básica.

Reyes Colmenares explicó que el Gobierno de México recibió el pasado martes 25 de agosto los recursos provenientes de la recuperación de una póliza de fianza y la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida, Estados Unidos, vinculadas con la familia Weinberg.

Dicha recuperación fue resultado de una demanda civil presentada por la UIF ante la Corte del Undécimo Circuito Judicial en Miami-Dade, que tuvo como antecedente una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) en diciembre de 2019, después de que se identificara un esquema de desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.