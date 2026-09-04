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Llegan cuerpos de Jonathan Meléndez y familia a cementerio en Naucalpan

La familia fue encontrada en un departamento de Grand Viure, Atizapán, y sus funerales se realizaron en privado.

Por El Universal

Septiembre 04, 2026 02:50 p.m.
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Llegan cuerpos de Jonathan Meléndez y familia a cementerio en Naucalpan
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      Llegaron al panteón Los Cipreses los cuerpos de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa Ana Paula y su hija Sofía, quienes serán sepultados en un acto privado.

      Sepultura privada de Jonathan Meléndez y familia

      Las carrozas fúnebres salieron a las 12:05 del día de los velatorios de Gayosso Santa Mónica, en el municipio de Tlalnepantla, para llegar a Jardines del Tiempo, Cementerio Los Cipreses.

      Hallazgo y traslado de la familia

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      El sitio está ubicado en Ex Hacienda Las Ánimas del municipio de Naucalpan, donde se dieron cita familiares y amigos del tecladista de la banda Camilo Séptimo, así como de su esposa, Ana Paula.

      La pareja, junto con su hija Sofía, quien tenía 3 años, serán sepultados luego de ser hallados dentro de un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza.

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