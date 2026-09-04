Llegan cuerpos de Jonathan Meléndez y familia a cementerio en Naucalpan
La familia fue encontrada en un departamento de Grand Viure, Atizapán, y sus funerales se realizaron en privado.
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Llegaron al panteón Los Cipreses los cuerpos de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa Ana Paula y su hija Sofía, quienes serán sepultados en un acto privado.
Sepultura privada de Jonathan Meléndez y familia
Las carrozas fúnebres salieron a las 12:05 del día de los velatorios de Gayosso Santa Mónica, en el municipio de Tlalnepantla, para llegar a Jardines del Tiempo, Cementerio Los Cipreses.
Hallazgo y traslado de la familia
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El sitio está ubicado en Ex Hacienda Las Ánimas del municipio de Naucalpan, donde se dieron cita familiares y amigos del tecladista de la banda Camilo Séptimo, así como de su esposa, Ana Paula.
La pareja, junto con su hija Sofía, quien tenía 3 años, serán sepultados luego de ser hallados dentro de un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza.
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