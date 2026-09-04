Mario Filio, voz de Goofy en México: revela detalles del doblaje
El actor mexicano estrena voz en la cinta animada nacional Gungo y prepara proyectos Marvel.
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Desde el 2001, Mario Filio presta su voz a "Goofy", el personaje con cierta torpeza en el universo de Disney, pero hace algo que ni siquiera su homólogo estadounidense hace en el estudio de grabación: ejecutar los gritos de alegría y susto del antes llamado "Tribilín".
Mario Filio y su experiencia con la voz de Goofy
El actor de doblaje ha batallado por el esfuerzo que dichas exclamaciones requieren, pensando que era normal, hasta que conoció a Bill Farmer, quien hace al personaje en inglés.
"Él tiene casi 40 años haciéndolo y le pregunté que cómo le hacía para no lastimarse al decir "iujujuju" y así. Y entonces me dijo que él no lo hace (risas), sino que es un grito de stock y que hay muchas grabaciones del personajes y las usan y él sólo hace los diálogos. Lo oí y dije; voy a cobrar más para hacerlo", cuenta divertido.
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La voz de Goofy, abunda Filio, necesita ser gutural. "Resonador en la nuca", dice el especialista, pero es algo que lo llena de orgullo.
"Cada semana, no miento, grabo para la franquicia todas las cosas de él para niños, hay mucho trabajo siempre", comenta.
Trayectoria y nuevos proyectos de Mario Filio
El entrevistado también es la voz detrás del "Rey Julien" de la cinta "Madagascar" y de Obi Wan Kenobi en la saga de "Star Wars". De igual manera su abanico de personajes incluye a "Miss Piggy" de "Los Muppets" y al Espejo Mágico en la franquicia de "Shrek".
Y desde esta semana se escucha en cines como "Trompo", uno de los antagónicos en la cinta animada mexicana "Gungo y los juegos cavernícolas", de los creadores de Huevocartoon.
La cinta gira en torno a un joven que es desterrado de su tribu y quien para ser aceptado de regreso, debe triunfar en unos juegos que pueden ser violentos y contra cavernícolas más fuertes que él.
"Trompo es un niñote, es tremendo, pero tierno. Habemos muchos actores que el 99% de lo que hacemos es doblar producciones extranjeras y entonces que te llamen para una mexicana es un compromiso y te pone nervioso", comenta.
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Filio adelanta que su voz se escuchará pronto en la serie "VisionQuest" del universo Marvel, además de la próxima historia protagonizada por Will Smith.
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