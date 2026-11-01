Los Taddei: una familia con puestos del INE al litio

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La familia Taddei ha consolidado su presencia en diversas áreas del poder público en México en los últimos años, involucrándose en instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el gobierno de Sonora, así como en programas federales y en la empresa estatal encargada del litio. Dos figuras destacan: Guadalupe Taddei Zavala, quien asumió la presidencia del INE en abril de 2023, y su primo Jorge Luis Taddei Bringas, académico que ha sido parte del movimiento político de Andrés Manuel López Obrador desde sus inicios.

La trayectoria de Guadalupe Taddei se ha forjado principalmente en instituciones electorales. Con casi 30 años de experiencia, ha ocupado roles significativos como la presidencia del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. Su llegada al INE fue inusual, ya que se realizó por insaculación dada la falta de consenso entre las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados. Su nombramiento ha suscitado cuestionamientos sobre los vínculos de su familia con el partido Morena y el presidente López Obrador.

Jorge Luis Taddei Bringas, primo de Guadalupe, tuvo un papel destacado como delegado de los Programas para el Desarrollo en Sonora desde diciembre de 2018 hasta su renuncia en noviembre de 2023 para buscar una candidatura al Senado. En una conferencia, el presidente López Obrador subrayó que, aunque no conocía a Guadalupe Taddei, sí tenía relación con su familia, aclarando confusiones generadas por imágenes circulando en redes sociales.

La familia Taddei no solo ha estado activa en la política. El hijo de Jorge Luis, Pablo Daniel Taddei Arriola, fue nombrado director general de Litio para México en 2022, aunque su gestión ha sido criticada por no haber producido resultados tangibles. Otra hija de Jorge Luis, Ivana Celeste Taddei Arriola, se convirtió en diputada local de Morena en la legislatura 2021-2024. Además, otros miembros de la familia han ocupado diferentes roles en el ámbito público, desde el Congreso hasta áreas relacionadas con la administración estatal y el medio ambiente.

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La evolución de la familia Taddei se ha producido paralelamente a cambios significativos en el panorama político de Sonora y del país, incluyendo la llegada de López Obrador a la presidencia en 2018 y el triunfo de Alfonso Durazo en Sonora en 2021. A pesar de que algunos vínculos entre los Taddei y el gobierno de Morena son evidentes, la trayectoria de Guadalupe Taddei en el ámbito electoral es considerablemente anterior a estos eventos.

En resumen, la familia Taddei representa un caso complejo de interconexión entre familia y política, que ha generado un intenso debate público sobre la influencia y el impacto de sus miembros en las instituciones gubernamentales, reflejando las dinámicas del actual contexto político en México.