Colocan ofrenda para recordar a universitarias asesinadas en Morelos

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CUERNAVACA, Mor., septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- En el Memorial de las Víctimas, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) colocaron una ofrenda para recordar a Aylín, Kimberly, Karol, Michelle y Claudia, sus compañeras víctimas de feminicidio de 2025 a la fecha.

UAEM rinde homenaje a estudiantes víctimas de feminicidio

Frente a sus fotografías, Yazmín Núñez García, estudiante de la Facultad de Humanidades, y un alumno de Derecho encendieron una veladora y al centro de la ofrenda colocaron un girasol.

"Queremos justicia y verdad y que las autoridades hagan su trabajo y que ninguna familia tenga que vivir esta incertidumbre", dijo Yazmín.

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De esta manera los estudiantes convirtieron el memorial, erigido a las puertas del palacio de Gobierno, en un espacio donde los nombres de las estudiantes asesinadas representan una historia, una ausencia y el temor de que pueda repetirse.

Estudiantes denuncian inseguridad en UAEM pese a medidas

Yazmín cuestionó que, pese a los murales y homenajes que existen dentro de la universidad, las estudiantes no se sientan seguras.

"No sé qué espera la gobernadora Margarita González Saravia, porque justicia sí hubo para Claudia y ¿por qué no podría haber para todas las demás?", reclamó en entrevista.

La estudiante aseguró que caminar en la máxima casa de estudios genera miedo, aun con botones de emergencia y cámaras de vigilancia, y afirmó que algunas cámaras apuntan al piso; otras no funcionan.

Para las estudiantes, estas medidas no han resuelto las condiciones de inseguridad y representan una estrategia que busca proyectar una universidad segura, pero que en la práctica no garantiza su protección."Lo vemos como una simulación", sostuvo.

Fiscalía informa avances en investigaciones de feminicidios en UAEM

Por separado, el fiscal general del Estado, Fernando Blumenkron Escobar, informó sobre seguimiento a los feminicidios de cinco estudiantes de la UAEM: Aylin, Kimberly, Karol, Michelle y Claudia Tacoronte.

En el caso de Aylin, estudiante de Psicología, desaparecida y encontrada sin vida en abril de 2025, informó la detención de Uriel "N", pareja sentimental de la víctima y vinculado por el delito de feminicidio. Actualmente se encuentra en etapa de juicio oral y en la consideración del fiscal hay elementos sólidos para lograr una sentencia condenatoria.

De la joven Kimberly encontrada sin vida en marzo pasado, la fiscalía detuvo a Jared Alejandro "N", vinculado a proceso por feminicidio y desaparición cometida por particulares en Cuernavaca.

En el caso de Karol, estudiante desaparecida y encontrada sin vida en el municipio de Mazatepec, se encuentran en investigación. Para este asunto, dijo el fiscal, se han realizado diversos cateos y se han agotado diferentes líneas de investigación.

De la investigación en el caso de Michelle, el fiscal informó que el cuerpo fue hallado en el municipio de Yautepec, y por respeto a la petición de la familia se evita todo tipo de información al respecto.

El fiscal Blumenkron subrayó el caso de Claudia Tacoronte, estudiante de origen español, cuyo victimario Francisco Javier "N" fue detenido y vinculado a proceso por el delito de feminicidio; actualmente se encuentra en prisión preventiva.