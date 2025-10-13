FGR destruye 23 autos monstruo

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, destruyó 23 vehículos con blindaje artesanal denominados monstruos en cumplimiento del Programa Destino de Bienes y Objetos del Delito.

Los vehículos estaban relacionados con 21 expedientes y fueron presuntamente utilizados por miembros de grupos delictivos en la entidad. Las unidades fueron aseguradas en diversas acciones coordinadas por el gabinete de seguridad del gobierno federal, por medio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en colaboración con la Guardia Estatal.

La FGR señaló que durante la destrucción de los vehículos asistieron integrantes del Ministerio Público federal, así como de peritos oficiales y personal del Órgano Interno de Control (OIC), para verificar.

Estadísticas de la Sedena proporcionadas a El Universal vía transparencia en agosto destacan que entre 2023 y 2024 hubo un incremento de 144%, es decir 169 vehículos monstruos asegurados; en 2023 registró 117 y en 224 con 286 incautaciones de unidades con blindaje artesanal. Las entidades donde se han registrado más aseguramientos son Tamaulipas, 305; Sinaloa, 84; Sonora, 55; Chihuahua, 19 y Guerrero con 17. En tanto, de enero a junio de 2025 se documentaron 195 unidades, cifra que supera a todo 2023.

En la actualidad, las modificaciones de los vehículos se han profesionalizado y perfeccionado hasta alcanzar los niveles de blindaje V o VI que pueden resistir el impacto de granadas o de fusiles antimaterial calibre 50.

Las fuentes explicaron que para lograr estos blindajes, el tipo de material empleado es acero de alta resistencia, que se importa de Europa y Estados Unidos. Estos blindajes normalmente incluyen capas de acero, polímeros, fibras sintéticas como el kevlar y vidrio balístico, que dispersan la fuerza de los proyectiles y metralla. Indicaron que debido a que los materiales de este tipo de blindajes están restringidos, las células delictivas optan por utilizar empresas fachadas para importarlos o comprarlos por separado a fin de armarlos en talleres especializados que se han popularizado en las filas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).