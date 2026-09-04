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FGR atrae caso de diputado Zenyazen García en Veracruz

La Fiscalía General de la República tomó el caso por la calidad de legislador federal de Zenyazen García.

Por El Universal

Septiembre 04, 2026 04:45 p.m.
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FGR atrae caso de diputado Zenyazen García en Veracruz
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que atraerá el caso del fallecimiento del diputado federal por Morena, Zenyazen Roberto Escobar García, ocurrido en el municipio de Puente Nacional, Veracruz.

      FGR atrae caso diputado Zenyazen García

      A través de redes sociales, dicha dependencia a cargo de Ernestina Godoy Ramos lamentó la muerte del legislador morenista y anunció tomará el caso dada su calidad de legislador federal.

      "La Fiscalía General de la República lamenta el fallecimiento del diputado por Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García. Dada su calidad de legislador federal, la investigación respectiva será atraída por esta institución", indicó.

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      Investigación y seguimiento del caso

      La decisión de la FGR responde a la competencia que tiene para investigar hechos relacionados con legisladores federales, garantizando así un proceso con mayor alcance y seguimiento institucional.

      El caso se encuentra en etapa inicial y la Fiscalía ha expresado su compromiso para esclarecer las circunstancias del fallecimiento del diputado, manteniendo informada a la opinión pública conforme avance la investigación.

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