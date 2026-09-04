UNAM vuelve al examen presencial tras fallas en prueba en línea

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Ciudad de México.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mantendrá presenciales sus exámenes de ingreso hasta contar con un sistema en línea que garantice condiciones adecuadas de seguridad y operación, anunció este viernes el rector Leonardo Lomelí.

La decisión se tomó después de que una comisión técnica identificó fallas de planeación, coordinación y ejecución en el primer concurso de selección aplicado totalmente a distancia, correspondiente al ingreso a licenciatura 2026-2027.

"En tanto no se cuente con todas las condiciones necesarias para garantizar la aplicación del examen en línea, los exámenes de ingreso serán presenciales", declaró Lomelí al recibir el informe elaborado por el grupo de especialistas.

Las próximas evaluaciones serán aplicadas en distintas sedes para facilitar la participación de aspirantes de diversas regiones del país. Los exámenes se realizarán en equipos controlados por la propia Universidad y con las pruebas cargadas previamente.

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El rector reconoció la responsabilidad institucional en las deficiencias registradas durante el procedimiento remoto.

"La Universidad y su rector reconocen y asumen las fallas y los errores que pudieron haberse cometido en el concurso de selección a distancia", afirmó.

Detectan fallas desde la contratación

La comisión técnica concluyó que existieron deficiencias en la contratación y supervisión del servicio utilizado para realizar el examen.

De acuerdo con el informe, la modalidad virtual fue definida antes de formalizar el contrato con Territorium Life, empresa encargada de operar la plataforma. El sistema contratado tampoco permitía identificar todas las posibles conductas indebidas de los participantes.

"Los resultados finales evidenciaron falta de planeación y coordinación, omisiones y vacíos operativos de validación", explicó Eduardo Bárzana, presidente de la comisión de expertos.

El análisis también identificó un aumento de calificaciones elevadas respecto de procesos realizados en años anteriores. Sin embargo, Bárzana aclaró que los resultados atípicos no demuestran por sí mismos la existencia de trampas individuales.

La comisión consideró que las anomalías pudieron relacionarse con conductas indebidas, deficiencias en el diseño del examen y otros factores. No logró determinar qué peso tuvo cada una de estas posibles causas.

Por ello, tampoco confirmó que los aspirantes utilizaran inteligencia artificial u otras herramientas externas para resolver la prueba.

Recomiendan un sistema más seguro

Los especialistas recomendaron no aplicar nuevamente el examen a distancia hasta disponer de un modelo operativo, robusto y seguro.

También plantearon habilitar sedes presenciales en distintas regiones del país y analizar la posibilidad de establecer algunas en el extranjero.

La prueba cuestionada fue aplicada entre el 23 de mayo y el 10 de junio. La plataforma verificaba la identidad de los aspirantes, vigilaba su entorno y generaba alertas ante posibles irregularidades.

Después de publicarse los resultados, el 17 de julio, surgieron cuestionamientos por las calificaciones elevadas, las fallas técnicas y el posible uso de inteligencia artificial o ayuda externa.

La UNAM ordenó entonces revisar el procedimiento y convocó a cerca de 38 mil aspirantes a repetir presencialmente el examen entre el 12 y el 19 de agosto. La institución también rescindió el contrato con Territorium Life.