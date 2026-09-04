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Nacional

Pareja baleada en Culiacán busca refugio tras ataque armado

Los agresores huyeron en motocicleta pese a la cercanía con las autoridades policiales.

Por El Universal

Septiembre 04, 2026 04:29 p.m.
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Pareja baleada en Culiacán busca refugio tras ataque armado
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      CULIACÁN, Sin., septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- Cerca de las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado, en la zona centro de Sinaloa, en Culiacán, personas armadas atacaron a balazos a una pareja, los cuales, heridos, buscaron refugio en un negocio cercano, por lo que paramédicos de la Cruz Roja que los asistieron los llevaron a un hospital.

      Ataque armado a pareja en zona centro de Culiacán

      Las autoridades de seguridad fueron alertadas de que sobre la calle Manuel Vallarta, muy cerca de la corporación de investigación, un hombre y una mujer jóvenes, al momento en que se subían a un vehículo, fueron blanco de disparos, por lo que ambos lograron bajarse y buscar protección en un negocio de ese lugar.

      Detalles confirmados sobre las víctimas y agresores

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      Según la información que se conoce, las víctimas, identificadas como Ariana Yareni "N", de 26 años, y Brahyan Daniel "N", de 27 años, presentaron lesiones, ella en una pierna y él en un brazo, por lo que se les mantiene bajo vigilancia.

      Pese a que los hechos se registraron a menos de 200 metros de las oficinas de la Policía Ministerial, los atacantes, presuntamente que viajaban en una motocicleta, lograron huir del lugar.

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