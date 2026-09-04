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Ariadna Montiel se deslinda de Rocha Moya e Inzunza en Sinaloa

En Sinaloa, Montiel explicó que la asignación de escoltas a Imelda Castro fue acordada por los partidos en alianza.

Por El Universal

Septiembre 04, 2026 04:20 p.m.
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Ariadna Montiel se deslinda de Rocha Moya e Inzunza en Sinaloa
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      CULIACÁN, Sin., septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- La líder nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, afirmó "no vamos a ser cómplices, ni a proteger a nadie", al hablar de los casos del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y del senador, Enrique Inzunza Cazarez, por lo que mantienen expectantes de lo que resuelva la autoridad judicial federal.

      Morena mantiene postura firme sobre casos de Rocha Moya e Inzunza

      En una visita a Sinaloa para celebrar reuniones con la estructura de su partido en compañía de la recién electa comisionada estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, Imelda Castro Castro, dijo que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, espera que se resuelva la situación de ambos, para definir lo de su militancia.

      Subrayó que los partidos, no son jueces para resolver la inocencia o culpabilidad de algunos de sus miembros, por lo que esperan que la Fiscalía General de la República concluya sus investigaciones abiertas en relación de Rocha Moya e Inzunza Cazarez.

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      Asignación de escoltas y acciones de seguridad en Sinaloa

      Montiel Reyes, respondió que en el caso de los escoltas que fueron asignados por la Guardia Nacional, a la senadora con licencia, Imelda Castro, fue a través de una valoración que los partidos que van en alianza lo platicaron con ella.

      Aludió que se conoce la situación que se vive en Sinaloa en el tema de la inseguridad, por lo que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo ha dado prioridad al restablecimiento de la tranquilidad en coordinación con las autoridades estatales.

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