A proceso, nueve detenidos en Santa María con drogas sintéticas

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Luego de la detención de nueve personas, la Fiscalía General de la República (FGR) las llevó a proceso por su posible participación en los delitos de contra la salud en la modalidad de producción de clorhidrato de metanfetamina, y uso de sustancias para elaborar y producir drogas sintéticas.

A uno de ellos, Javier "N", también se le imputó por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

El Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en San Luis Potosí, aportó los datos de prueba al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad, quien calificó de legal la detención, dictó vinculación a proceso, impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

En días pasados, luego del Informe Policial Homologado (IPH) suscrito por elementos de la Guardia Civil Estatal, se puso a disposición de la FGR a Víctor "N", Sergio "N", Miguel "N", María "N", Aurelio "N", José "N", Efrén "N", José Humberto "N" y Javier "N", tras ser detenidos en la comunidad Duraznillo, en Santa María del Río, San Luis Potosí. Además, se aseguraron envoltorios de plástico que contenían metanfetamina y un arma de fuego corta.

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Como parte de las investigaciones, el agente del MPF ejecutó una orden de cateo en un inmueble afecto a los hechos, ubicado en la zona rural, en dicho municipio, donde se aseguraron 184 kilos cinco miligramos de metanfetamina, 49 litros siete mililitros de metanfetamina líquida, 193 litros de precursor químico líquido, mil 891 litros nueve mililitros de químico esencial líquido, 813 litros nueves mililitros de sustancia líquida no identificada, 201 kilos 83 gramos de sustancia sólida en proceso de identificación y 171 litros de ácido acético.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.