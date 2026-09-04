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Aitana llena el Palau Sant Jordi al iniciar cuatro conciertos

La cantante presentó casi completo su álbum "Cuarto azul" en un espectáculo que combinó introspección, baile y éxitos de sus anteriores etapas

Por EFE

Septiembre 04, 2026 04:43 p.m.
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Aitana llena el Palau Sant Jordi al iniciar cuatro conciertos
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      Barcelona, España.- Aitana llenó este viernes el Palau Sant Jordi de Barcelona en el primero de cuatro conciertos con los que presenta "Cuarto azul", su cuarto álbum y el eje de su primera gira internacional.

      La serie de actuaciones representa un nuevo registro para la cantante catalana. Antes, únicamente U2 había ofrecido cuatro noches en el pabellón de Montjuïc, en 2015; durante 2026, la cifra también fue alcanzada por Rosalía y La Oreja de Van Gogh con el regreso de Amaia Montero.

      A diferencia de su anterior presentación en Barcelona, cuando repasó su discografía durante cerca de tres horas, el nuevo espectáculo está concentrado en las canciones de "Cuarto azul", un trabajo de carácter introspectivo.

      El concierto comenzó con "6 de febrero", interpretada por Aitana sobre una cama instalada en el escenario. Continuó con "Segundo intento" y "Duele un montón despedirme de ti", temas vinculados con rupturas sentimentales, recuerdos y posibilidades no concretadas.

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      "Bona nit, Barcelona", gritó la artista, quien contó que desde adolescente soñaba con pronunciar esa frase frente al público de su ciudad, cuando vivía en Sant Climent de Llobregat.

      El escenario cambió entonces a una iluminación roja para recuperar canciones de "11 razones", su segundo álbum, publicado en 2020. En ese segmento interpretó "No te has ido y ya te extraño" y "+ (Más)".

      La voz grabada de Barry B acompañó "Trankis", mientras que miles de teléfonos iluminaron el recinto durante "Cuarto azul", la canción que da nombre al disco y a la gira. Después llegó "Cuando hables con él".

      Aitana estuvo acompañada por una docena de bailarines y una banda formada por teclado, guitarra, bajo, sintetizador y batería.

      Del cuarto a la pista de baile

      El tono introspectivo dio paso a un bloque de música electrónica encabezado por "Los Ángeles", seguido de "Miamor", "AQYNE" y "24 rosas", canciones pertenecientes a la etapa de "Alpha", su álbum de 2023.

      Uno de los momentos con mayor respuesta del público fue "Gran vía", colaboración con el cantante canario Quevedo.

      La artista también hizo una pausa para leer las pancartas de sus seguidores y refrescarse con un ventilador de mano ante las altas temperaturas. Durante ese receso improvisó "Con la miel en los labios" a petición del público.

      El recorrido por sus trabajos anteriores incluyó "Vas a quedarte", de su álbum debut "Spoiler"; "Mon amour", colaboración con Zzoilo, y "Las babys", adaptación de "Saturday Night", de Whigfield.

      Aitana retomó después el repertorio de su producción más reciente con "En el centro de la cama", "Ex ex ex" y "Lía".

      Alaska se suma al concierto

      Para la parte final, la cantante interpretó "Chica perfecta" junto con Alaska. La canción aborda la presión de los estándares impuestos a las mujeres.

      El cierre incluyó "Conexión psíquica", cantada junto con el público, y "Superestrella", sencillo lanzado en 2025 que se convirtió en una de las canciones más difundidas del verano.

      Aitana regresará al Palau Sant Jordi el sábado, el lunes y el martes para completar la serie de cuatro conciertos en Barcelona.

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