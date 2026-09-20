logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Jugar con la memoria para mirar el presente

Fotogalería

Jugar con la memoria para mirar el presente

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

INEGI no incluye a SLP en estadística de transporte urbano

Las cuatro líneas del Metro Red han realizado más de 25 millones de traslados en la zona metropolitana

Por Rubén Pacheco

Septiembre 20, 2026 01:04 p.m.
A
INEGI no incluye a SLP en estadística de transporte urbano
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Aunque el Inegi no ha solicitado información sobre el Metro Red, existe toda la información para su consulta, afirmó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.

      Inegi no incluye Metro Red en ETUP y respuesta de la SCT

      El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicó en días pasados la estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP), donde considera las características de los sistemas estructurados de transporte urbano de pasajeras y pasajeros de las principales áreas metropolitanas, sin embargo, no aparece la metrópoli potosina.

      La funcionaria estatal dijo desconocer el motivo por el que la institución federal no haya requerido información sobre el esquema de movilidad gubernamental, que actualmente cuenta con cinco líneas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Datos y operación del Metro Red en San Luis Potosí

      En entrevista precisó que, desde su entrada en operaciones el 6 de octubre del 2023 a la fecha, las cuatro primeras líneas han brindado más de 25 millones de traslados en la zona metropolitana.

      Recordó que recientemente inició operaciones la línea a Soledad de Graciano Sánchez, cuya ruta parte del centro histórico capitalino.

      "No tengo claro en este momento si el Inegi ha requerido información específica sobre la Red Metro, sin embargo, la información ahí está", concluyó.

      La numeralia del ETUP toma en cuenta los transportes de las zonas metropolitanas de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, León, Puebla, Pachuca, Oaxaca, Chihuahua, Acapulco y Querétaro.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      INEGI no incluye a SLP en estadística de transporte urbano
      INEGI no incluye a SLP en estadística de transporte urbano

      INEGI no incluye a SLP en estadística de transporte urbano

      SLP

      Rubén Pacheco

      Las cuatro líneas del Metro Red han realizado más de 25 millones de traslados en la zona metropolitana

      SSPC recupera celulares robados mediante GPS
      SSPC recupera celulares robados mediante GPS

      SSPC recupera celulares robados mediante GPS

      SLP

      Rolando Morales

      Los dispositivos recuperados son puestos a disposición de la Fiscalía para continuar procesos legales.

      Bomberos atienden hasta cinco fugas de gas al día
      Bomberos atienden hasta cinco fugas de gas al día

      Bomberos atienden hasta cinco fugas de gas al día

      SLP

      Rolando Morales

      Ante fugas de gas, bomberos piden ventilar, salir y reportar al 911 para atención especializada en San Luis Potosí.

      Ayuntamiento de SLP propone aumentar aportación a bomberos
      Ayuntamiento de SLP propone aumentar aportación a bomberos

      Ayuntamiento de SLP propone aumentar aportación a bomberos

      SLP

      Rolando Morales

      Se mantiene abierta la invitación para integrar a bomberos en la estructura municipal, respetando su autonomía.