INEGI no incluye a SLP en estadística de transporte urbano

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Aunque el Inegi no ha solicitado información sobre el Metro Red, existe toda la información para su consulta, afirmó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.

Inegi no incluye Metro Red en ETUP y respuesta de la SCT

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicó en días pasados la estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP), donde considera las características de los sistemas estructurados de transporte urbano de pasajeras y pasajeros de las principales áreas metropolitanas, sin embargo, no aparece la metrópoli potosina.

La funcionaria estatal dijo desconocer el motivo por el que la institución federal no haya requerido información sobre el esquema de movilidad gubernamental, que actualmente cuenta con cinco líneas.

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Datos y operación del Metro Red en San Luis Potosí

En entrevista precisó que, desde su entrada en operaciones el 6 de octubre del 2023 a la fecha, las cuatro primeras líneas han brindado más de 25 millones de traslados en la zona metropolitana.

Recordó que recientemente inició operaciones la línea a Soledad de Graciano Sánchez, cuya ruta parte del centro histórico capitalino.

"No tengo claro en este momento si el Inegi ha requerido información específica sobre la Red Metro, sin embargo, la información ahí está", concluyó.

La numeralia del ETUP toma en cuenta los transportes de las zonas metropolitanas de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, León, Puebla, Pachuca, Oaxaca, Chihuahua, Acapulco y Querétaro.