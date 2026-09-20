SSPC recupera celulares robados mediante GPS

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital ha recuperado teléfonos celulares robados mediante el seguimiento de su ubicación, informó el titular de la corporación, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, quien explicó que en varios casos las víctimas proporcionan la ubicación exacta del dispositivo para facilitar la intervención policial.

Detalló que algunos de los aparatos son localizados a través del GPS, lo que permite a los agentes dar seguimiento al teléfono después de que se reporta el robo. Señaló que este mecanismo ha permitido recuperar diversos celulares, aunque no proporcionó una cifra sobre el número de dispositivos recuperados.

Villa Gutiérrez destacó que la intervención depende en buena medida de que la persona afectada reporte el robo de manera inmediata y colabore proporcionando la información de ubicación del equipo. Posteriormente, explicó, se realizan las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado o, en su caso, se ponen los teléfonos a disposición de la autoridad ministerial.

Sobre el destino de los celulares robados, el funcionario señaló que una de las prácticas es su reventa, aunque los mecanismos de bloqueo implementados actualmente permiten que algunos equipos queden sin servicio. Añadió que también pueden ser utilizados nuevamente o comercializados en establecimientos dedicados a la venta de partes y componentes de teléfonos.

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Ante estos casos, el titular de la SSPC capitalina insistió en la importancia de que las víctimas actúen con rapidez y proporcionen la ubicación del dispositivo cuando cuenten con ella, ya que el seguimiento mediante GPS puede facilitar su localización y recuperación, además de permitir que el caso continúe por la vía correspondiente ante la Fiscalía.