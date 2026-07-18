Juez da 3 años de prisión a adolescente asesinó a sus maestras

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Un juez certificado en justicia integral para adolescentes dictó sentencia condenatoria de 3 años de prisión a Osmar "N", el adolescente de 15 años que asesinó a dos de sus maestras en una preparatoria particular del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En audiencia realizada, como parte del procedimiento abreviado, previamente autorizado por la Fiscalía de Michoacán, el estudiante fue sentenciado a tres años de prisión.

El juez a cargo dictó este viernes la resolución de la causa 19/2026, por el delito de feminicidio de las dos mujeres.

El adolescente purgará la condena con internamiento en el Centro Integral para Adolescentes.

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El juez fijó, además, una reparación del daño a favor de las víctimas indirectas por un total de 3 millones 280 mil 769.07 pesos.

El doble feminicidio fue perpetrado por el adolescente el pasado 24 de marzo en las instalaciones de la Preparatoria "Antón Makárenko", del puerto de Lázaro Cárdenas.

El alumno, de 15 años de edad, identificado como Osmar "N", ingresó al plantel con un rifle de asalto AR-15 calibre 5.56, escondido en una funda de guitarra, y disparó en contra de las dos profesoras.

Las víctimas, María del Rosario, de 36 años, y Tatiana, de 37 años, murieron en el lugar.

Tras la masacre, los mismos estudiantes y un trabajador desarmaron al adolescente y lo ataron con cables para entregarlo a las autoridades, quienes finalmente lo pusieron a disposición de las autoridades ministeriales.

El menor quedó detenido y bajo internamiento preventivo por feminicidio.

De acuerdo a las investigaciones, basadas en videos que previo al ataque fueron publicados en las redes sociales de Osmar, el estudiante era seguidor de comunidades virtuales que difunden ideologías misóginas, conocidas como Incel (célibes involuntarios).

Pese al arma de alto poder que portaba Osmar, la FGE nunca pudo determinar el origen del fusil de asalto y tampoco localizó su teléfono celular.