Fiscalía advierte arresto a Grecia Quiroz; Bedolla la defiende

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La Fiscalía General del Estado de Michoacán advirtió que podría recurrir al arresto de Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, si no entrega los teléfonos de su esposo para incorporarlos a la investigación de su asesinato. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla rechazó esa posibilidad y la calificó de imprudente.

El vicefiscal Israel Vega Rodríguez informó que se prepara un nuevo requerimiento para obtener los dispositivos y señaló que, ante un eventual incumplimiento, las medidas de apremio podrían escalar hasta un arresto o la apertura de una carpeta por posible obstrucción a la justicia.

La declaración constituye una advertencia sobre posibles medidas, no el anuncio de una orden de detención ya emitida contra la alcaldesa.

Los teléfonos son objeto de una disputa entre la Fiscalía estatal y Quiroz, quien ha solicitado la intervención de autoridades federales en el esclarecimiento del homicidio.

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Bedolla pide respetar su condición de víctima

Ramírez Bedolla sostuvo que debe cuidarse la condición de víctima indirecta de la presidenta municipal y consideró imprudente plantear su detención por la entrega de los aparatos.

El mandatario respaldó que se aporten los elementos necesarios para esclarecer el crimen, pero expresó su desacuerdo con que esa exigencia derive en un arresto de la viuda de Manzo.

También manifestó su confianza en que las autoridades involucradas trabajan para conocer la verdad y lograr justicia.

Quiroz niega negativa a entregar el celular

La postura de la Fiscalía contrasta con lo declarado por Grecia Quiroz el 24 de septiembre, cuando negó haberse resistido a entregar el teléfono de su esposo.

La alcaldesa afirmó entonces que realizaba gestiones con el gobierno federal para poner el dispositivo a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Su declaración plantea una diferencia sobre la autoridad que recibiría el equipo: mientras la Fiscalía michoacana insiste en obtenerlo mediante un requerimiento, Quiroz ha expresado su intención de entregarlo a la instancia federal.

La controversia tiene antecedentes. Desde agosto, la Fiscalía estatal había solicitado nuevamente los dispositivos para realizar peritajes e incorporar los resultados al expediente del asesinato. En ese momento, el requerimiento fue presentado como una diligencia de investigación, sin que implicara una imputación contra Quiroz.

Indagan finanzas del Movimiento del Sombrero

En la misma conferencia, Vega Rodríguez informó que continúa una línea de investigación financiera para determinar si existen vínculos entre el Movimiento del Sombrero, encabezado por Quiroz, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El funcionario explicó que las pesquisas se realizan en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, a partir de información relacionada con personas detenidas por el caso, entre ellas un presunto implicado identificado como "El Brilloso".

Sin embargo, el propio vicefiscal reconoció que no puede confirmar esos vínculos mientras no concluya el análisis de la información. La existencia de esa línea de investigación no acredita una relación del movimiento o de la alcaldesa con el grupo criminal.

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025, durante las celebraciones del Día de Muertos en el centro de Uruapan. A casi once meses del ataque, la entrega de sus teléfonos permanece como uno de los puntos de confrontación en las diligencias para esclarecer el crimen.