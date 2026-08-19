Niña de 12 años embarazada en Coahuila: autoridades actúan

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SALTILLO, Coah., agosto 19 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Salud de Coahuila confirmó el caso de una niña de 12 años que fue detectada con un embarazo de casi ocho meses cuando acudió al Hospital General de Múzquiz debido a un "malestar en el estómago".

Detalles confirmados

Se confirmó que la niña de 12 años presenta 34 semanas de gestación. Fueron las autoridades del hospital las que notificaron de inmediato a instancias de la fiscalía de Coahuila y de la Procuraduría de los Niños Niñas y Familia (Pronnif), para realizar las diligencias y brindar protección a la menor.

Según se informó, la menor vive con su madre y acudieron al hospital por malestares de la niña. Sin embargo, en la atención médica y los estudios practicados, se detectó el avanzado embarazo.

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Acciones de la autoridad

Al notificar a la Pronnif y el ministerio público, serán estas instancias las que realicen las investigaciones para determinar las circunstancias del embarazo de la menor.

Según las primeras investigaciones, otro menor de 12 años sería el presunto progenitor del bebé.

Al tratarse de dos menores, las autoridades no precisaron más información, y simplemente refirieron que mantenían el seguimiento médico de la niña y se avanzaba en las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.