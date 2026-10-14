Localizan cinco cuerpos en fosa clandestina en límites de Hidalgo

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Durante labores de búsqueda de personas desaparecidas, fue localizada una fosa clandestina con cinco cuerpos en la localidad de Texas, municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, informó la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado.

Comisión de Búsqueda localiza fosa clandestina en Hidalgo

El hallazgo ocurrió durante los operativos que realiza de manera permanente esta institución, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y de acuerdo con las autoridades, el sitio de inhumación clandestina se encuentra en los límites con el Estado de México.

Según la información oficial, personal de la Comisión de Búsqueda ubicó el lugar, mientras que la Procuraduría de Justicia quedó a cargo de su procesamiento, así como de las diligencias necesarias para recuperar los cuerpos de las cinco personas.

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Gobierno de Hidalgo coordina recuperación y comunicación con familias

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas, debido a que continúan los trabajos periciales para establecerla. Las autoridades señalaron que mantendrán comunicación directa con las familias de personas desaparecidas, a fin de proporcionar información sobre los avances de las investigaciones.

Asimismo, indicaron que se mantiene el trabajo coordinado con familiares, colectivos y organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas en la entidad, con el propósito de dar seguimiento a las investigaciones y a los procedimientos correspondientes.

Por ahora, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este hallazgo. El Gobierno de Hidalgo señaló que se realizarán las acciones necesarias para lograr la identificación plena de las víctimas y proceder a la entrega de los cuerpos a sus familiares.