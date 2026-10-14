Motociclista atropella a peatón

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MATEHUALA.- Un motociclista atropelló a una persona en el cruce de las calles Camino Viejo a La Paz y Miguel Hidalgo. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Presuntamente el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron que un repartidor que viajaba a bordo de una motocicleta atropellara a un hombre. Testigos del accidente se comunicaron de inmediato a los números de emergencia para solicitar apoyo para la persona lesionada.

Minutos después arribaron los paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron a un hombre de 35 años de edad que se encontraba tendido sobre el pavimento. Durante la revisión, detectaron que presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que determinaron trasladarlo a un hospital de la ciudad para que recibiera atención médica especializada.

Al lugar también acudieron elementos de la Policía Municipal de Matehuala, quienes realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades. El conductor de la motocicleta involucrada fue identificado como Juan Diego, de 20 años de edad.

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