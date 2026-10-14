Empleados del IMSS vuelven a marchar

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CIUDAD VALLES.- Más de 500 sindicalizados disidentes del IMSS volvieron a marchar esta tarde en Valles, en protesta por el ejercicio de consulta que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) quiere hacer este jueves 15 para considerar la huelga general.

La cita de nueva cuenta fue en la Glorieta Hidalgo, con una estación frente al Hospital del IMSS y con término en la sede de la Sección XVIII del SNTSS en donde volvieron a exigir la salida de Rafael Olivos Hernández, líder nacional y repudiaron la consulta que conllevaría a un proceso de huelga que no les convendría a la base trabajadora que quiere el aumento sin destino de dinero al Afore y que regrese el régimen de jubilaciones con el que contaban hasta el primer lustro