Aprobaron estados financieros en el Ayto. de Rioverde

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RIOVERDE.- En reunión de Cabildo, por mayoría aprueban los estados financieros de julio a septiembre. Cabe destacar que a la 1:48 en el salón de Cabildo Fausto Izar Charré se llevó a cabo la reunión, la presidenta de la Comisión de Hacienda Rosa María Huerta dio a conocer el dictamen del trimestre de julio a septiembre, el cual fue firmado por la la síndico municipal Claudia Elena Juárez Iga y la regidora Mariana Castillo.

Al someter a votación, el punto fue aprobado por mayoría, en contra Salvador López y se abstuvo la edil del naranja Mariana Castillo. Por lo que la presidenta de la Comisión de Hacienda cuestionó el porqué se abstenía de votar si había aprobado, por lo que era incongruente, a lo que respondió Mariana la firma del dictamen es para aprobar el punto. La regidora Rosa María Huerta solicitó que cuando se presente a la reunión de la Comisión puede abstenerse y no firmar.