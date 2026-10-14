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Existen solamente 86 agentes inmobiliarios certificados en SLP

Por Martín Rodríguez

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
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Existen solamente 86 agentes inmobiliarios certificados en SLP
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      San Luis Potosí cuenta apenas con 86 licencias inmobiliarias otorgadas a personas físicas que se han acreditado en la formalidad, un número que se considera bajo, pero se tiene la esperanza, aumente con el acuerdo firmado entre la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) y la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado (SEDECO) informó su titular, Mario García Valdez.

      Aclaró que hay una revisión permanente y confirmó que han encontrado agentes inmobiliarios irregulares o que carecen de registro y los que son sorprendidos se sujetan a sanciones económicas.

      Dijo que las pláticas que ha sostenido con la asociación, se dieron cuenta que era necesario promover la licencia inmobiliaria, pero también que los agentes inmobiliarios vean que es en serio, por el bien de esos clientes y por el bien de su propio negocio.

      Aseguró que un negocio con licencia, es más confiable y por lo tanto, es un potencial captador de clientes.

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      Agregó que la expedición de 12 licencias es una muestra de que la regularización va en serio y ahora van a trabajar para dar difusión y hacer invitaciones.

      Añadió que lo que refleje es compromiso, actitud y voluntad sino de entrar a una dinámica de profesionalización.

      Precisó que para el caso de los agentes inmobiliarios irregulares, no se tiene la intención de perseguirlos para sancionarlos, sino de que se registren, se regularicen y operen con su licencia inmobiliaria.

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