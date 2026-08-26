Fuerzas Armadas blindan Sinaloa

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Culiacán, Sin.- En el municipio de Mazatlán, en donde en distintos operativos se han hallado recientemente seis artefactos explosivos artesanales, cargadores para armas automáticas y una hielera con restos humanos, se reportó el arribo de un avión de la Fuerza Área Mexicana con 300 nuevos elementos elite del Ejército que reforzaran la seguridad.

Dos aeronaves militares que aterrizaron en el aeropuerto internacional de Mazatlán llamaron la atención de pasajeros de líneas comerciales al ver descender a un total de 300 efectivos del Ejército que serán desplegados para contribuir al combate a los grupos delictivos que mantienen una disputa violenta en el puerto.

Las autoridades federales dieron a conocer que, en los poblados rurales como las Iguanas y San Marcos, se localizaron artefactos explosivos, un vehículo abandonado, cardadores abastecidos y treinta cartuchos útiles.

A un costado de la carretera México-Nogales, a la altura de la sindicatura de Villa Juárez, este martes se descubrió una hielera con restos humanos que fue abandonada, presuntamente por personas que se desplazaban en una camioneta de lujo.

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La violencia en Mazatlán en los dos últimos dos meses registra un alza en los delitos de mayor impacto, como son los asesinatos y las desapariciones, por lo que la alcaldesa interina, Minerva Osuna Zavala, atribuyó esta escalada a una disputa violenta entre dos grupos de miembros de la delincuencia organizada.

Ante la situación que se vive en Sinaloa tras la designación de una nueva gobernadora interina por la segunda licencia que solicitó Rubén Rocha Moya para dejar el cargo de gobernador, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que resulta fundamental consolidar la certeza jurídica y legalidad.

Por su parte, en un comunicado, la Coparmex y las delegaciones de Guasave, Mazatlán y Sur de Sinaloa, Sinaloa y Valle del Fuerte, aseguraron que "como organización empresarial, reafirmamos que la incertidumbre institucional y la inseguridad tienen efectos directos en las decisiones de inversión, la competitividad y las oportunidades para miles de familias sinaloenses".

Ante los hechos de violencia que se registran en la entidad desde hace casi dos años, el sindicato patronal dijo que "detener la violencia es indispensable para recuperar la actividad económica y reactivar las inversiones que permitan generar empleos y nuevas oportunidades".