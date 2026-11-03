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Nacional

Gpe. Taddei y Hernández Casillas reparten contratos

Loret presenta nuevo video incriminatorio de la exconsejera

Por El Universal

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Gpe. Taddei y Hernández Casillas reparten contratos
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      Ciudad de México.- En un nuevo video presentado por Carlos Loret de Mola en Latinus, se observa por primera vez cómo es que Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas hablan de contratos y porcentaje de ganancias obtenidas de las credenciales para votar.

      De acuerdo con el medio, las grabaciones corresponden a un encuentro realizado el pasado 16 de febrero.

      En ellas, Taddei y Hernández Casillas revisan apuntes y hablan sobre los porcentajes y montos que les corresponderían por distintos contratos asignados por la autoridad electoral.

      "Yo llevo uno 300 y tú dos millones en la credencial para votar, ¿estás de acuerdo?", dice Alfredo Hernández Casillas.

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      En el video se observa a ambos sentados en una mesa mientras conversan y anotan los probables porcentajes de ganancias. Taddei no habla y el empresario parece grabarla con un celular.

      Según la investigación de Latinus, la conversación se refiere a las ganancias personales que presuntamente obtendrían por el contrato de producción de la credencial para votar, adjudicado por el INE el 10 de diciembre, con un monto máximo de 71 millones de dólares, equivalente a alrededor de mil 300 millones de pesos, y vigencia hasta 2031.

      En otra parte del citado video, se menciona a HuBOX, la empresa relacionada con los códigos QR de las credenciales, de la que Raúl Mondragón es dueño.

      En este fragmento, Hernández Casillas explica a Taddei cómo se distribuirían los porcentajes entre ellos y Mondragón, en los que se menciona de una cantidad aproximada de 48 millones de dólares, habría una participación para ambos y otra para Mondragón.

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