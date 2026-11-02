FGR alista captura de Inés Gómez Mont si es deportada

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La Fiscalía General de la República (FGR) se prepara para ejecutar las órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont, quien fue detenida el 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, por autoridades migratorias. Actualmente, la exconductora de televisión enfrenta tres órdenes de aprehensión emitidas por jueces federales en México. Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, indicó en un mensaje en video que, en caso de su deportación, se procederá con las órdenes de aprehensión inmediatamente al arribar al país.

Godoy Ramos abordó que una de las órdenes fue solicitada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), relacionada con presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las otras dos órdenes provienen de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) por defraudación fiscal equiparada.

La Fiscalía ha señalado que, según las investigaciones, Inés Gómez Mont habría recibido recursos de origen ilícito en cuentas bancarias personales, derivadas de un esquema que involucraba el desvío y la triangulación de dinero público a través de empresas fantasma. Además, se le acusa de haber declarado ingresos inferiores a los reales durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016, lo que resultó en la omisión del pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.

Las conductas investigadas son consideradas graves, dado que implican contratos por aproximadamente dos mil 450 millones de pesos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, fondos destinados a la seguridad del sistema penitenciario nacional. La funcionaria destacó que la actividad de las empresas fantasma tiene como fin desviar recursos públicos y ocultar su destino, mientras que el lavado de dinero asegura beneficios ilegales a expensas del erario.

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Godoy Ramos también subrayó la importancia de que cada peso desviado es un recurso que no llega a los programas y acciones que benefician a la población mexicana. Desde que Gómez Mont dejó el país, la FGR ha trabajado para presentar los cargos en su contra, solicitando la detención provisional con fines de extradición a las autoridades estadounidenses en septiembre de 2025. La colaboración con el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha incluido el intercambio de información y la entrega de las órdenes de aprehensión correspondientes.

Finalmente, la fiscal reiteró que la resolución sobre la situación migratoria de Inés Gómez Mont corresponde a las autoridades estadounidenses. Aclaró que, de ser deportada, se ejecutarán las órdenes de aprehensión de inmediato, reafirmando la presunción de inocencia y el necesario respeto al debido proceso en los tribunales mexicanos.