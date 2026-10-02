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Denuncian poda irregular del equipo de Ruth González

El Ayuntamiento inició una investigación por el reporte en Avenida del Sauce

Por Rolando Morales

Octubre 02, 2026 01:12 p.m.
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Denuncian poda irregular del equipo de Ruth González
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      La Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí inició una investigación por la poda de un árbol en Avenida del Sauce, al norte de la capital, luego de que vecinos denunciaron que los trabajos fueron realizados por personas identificadas como parte del equipo de la senadora Ruth González y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

      De acuerdo con la dependencia, personal de Parques y Jardines confirmó que la intervención no fue ejecutada por el gobierno municipal y que no existía autorización para llevarla a cabo.

      El titular de la dependencia, Christian Azuara, señaló que ya se realizó el levantamiento correspondiente y se elaborará un acta para determinar responsabilidades. Explicó que las sanciones por efectuar podas sin autorización pueden ir de 50 a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA), independientemente de quién haya realizado la intervención.

      Azuara indicó que, aunque la denuncia ciudadana señala a personas vinculadas con la senadora y el PVEM, la autoridad municipal deberá concluir la investigación para identificar formalmente a los responsables antes de imponer cualquier sanción.

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      No obstante, reiteró que no existe ningún permiso emitido por el área de Parques y Jardines para intervenir el árbol.

      El funcionario sostuvo que el problema no radica únicamente en la falta de autorización, sino también en que las podas son efectuadas sin la supervisión de personal especializado, lo que puede afectar el estado de los árboles.

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