Guadalajara está en “bancarrota hídrica”

GUADALAJARA, Jal.- La zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, es un ejemplo claro de la “bancarrota hídrica”, situación generada por la extracción y degradación del agua, que lleva a que los ecosistemas pierdan su capacidad natural para regenerarse.

“Cuando se habla de crisis se habla de una posibilidad de restaurar lo que se dañó, pero ahora ya es bancarrota hídrica porque lo que hay que evaluar es si existe la habilidad de recuperar lo que se pueda y bajo la premisa de que puede ser irreparable”, considera Arturo Gleason, académico de la UdeG dedicado al estudio de sistemas hídricos.

Las evidencias no son nuevas, pero la más reciente tiene que ver con el agua contaminada que el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) —organismo que opera el abasto de agua en la metrópoli y es administrado por el gobierno del estado— distribuye en la ciudad.

Los reportes sobre la mala calidad del agua en la ciudad comenzaron a principios de este año y desde entonces no cesan, lo que obligó al gobierno estatal a reconocer el problema y a presentar un “plan hídrico” para la ciudad que ha generado más dudas que certezas.

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Siglos de contaminación

En febrero de 1542 ocurrió la cuarta y definitiva fundación de Guadalajara —según la versión más popular el nombre de la ciudad significa “río que corre entre piedras”— a orillas del río San Juan de Dios. Durante siglos la población subsistió tomando agua del río Atemajac y de manantiales cercanos, como Agua Blanca, Agua Azul, San Andrés, Mexicaltzingo y Los Colomos.