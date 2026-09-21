logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Jugar con la memoria para mirar el presente

Fotogalería

Jugar con la memoria para mirar el presente

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Ataque armado deja 3 muertos en Guanajuato

Autoridades realizan operativo y peritajes para identificar a los responsables del ataque.

Por El Universal

Septiembre 21, 2026 01:28 p.m.
A
Ataque armado deja 3 muertos en Guanajuato
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un comando atacó a balazos a nueve personas cerca de un campo de beisbol dejando tres hombres muertos y cinco más con lesiones graves, en la comunidad Duranes de Arriba, del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato.

      Impacto en la comunidad

      La tarde de este 20 de septiembre, el grupo criminal disparó contra las víctimas, quienes convivían entre el campo deportivo y la escuela primaria Gabriela Mistral.

      Pasadas las 16:30 horas, varios individuos con armas largas llegaron al punto en diversos vehículos; en ese momento familias disfrutaban del convivio dominical.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Les dispararon desde diversas direcciones mientras las personas gritaban aterrorizadas y algunas corrían en diferentes direcciones.

      Acciones de la autoridad

      La Fiscalía General del Estado informó que tres víctimas murieron en la escena del ataque y cinco hombres fueron heridos.

      Familiares trasladaron a los lesionados a instituciones de Salud por sus propios medios, pero más tarde agentes de investigación y médicos peritos acudieron a las unidades de Salud para su identificación y tomarles entrevistas.

      En la zona del ataque, ubicada entre los límites de los municipios de Valle de Santiago y Pueblo Nuevo, procesaron la escena y levantaron los cuerpos de los fallecidos, como indicios balísticos, al parecer de diversos calibres.

      Elementos de Seguridad locales y federales realizaron un operativo en caminos vecinales en busca de los responsables, que se dieron a la fuga.

      La FGE informó que lleva a cabo las indagatorias por los delitos de homicidio doloso y lesiones.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Ataque armado deja 3 muertos en Guanajuato
      Ataque armado deja 3 muertos en Guanajuato

      Ataque armado deja 3 muertos en Guanajuato

      SLP

      El Universal

      Autoridades realizan operativo y peritajes para identificar a los responsables del ataque.

      Jóvenes pasan 90 días ininterrumpidos frente al móvil: Inegi
      Jóvenes pasan 90 días ininterrumpidos frente al móvil: Inegi

      Jóvenes pasan 90 días ininterrumpidos frente al móvil: Inegi

      SLP

      El Universal

      Medida oficial limita uso de celulares en escuelas básicas para evitar adicción y daños emocionales

      PAN desaira reunión con Hacienda en Palacio Nacional
      PAN desaira reunión con Hacienda en Palacio Nacional

      PAN desaira reunión con Hacienda en Palacio Nacional

      SLP

      El Universal

      Morena calificó de enriquecedora la reunión con Hacienda y lamentó la ausencia de la oposición.

      Sheinbaum recibirá al presidente de Corea del Sur en Palacio Nacional
      Sheinbaum recibirá al presidente de Corea del Sur en Palacio Nacional

      Sheinbaum recibirá al presidente de Corea del Sur en Palacio Nacional

      SLP

      El Universal

      Como parte de la agenda, se prevé la participación de un grupo de K-pop durante la visita presidencial.