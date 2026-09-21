Ataque armado deja 3 muertos en Guanajuato

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Un comando atacó a balazos a nueve personas cerca de un campo de beisbol dejando tres hombres muertos y cinco más con lesiones graves, en la comunidad Duranes de Arriba, del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato.

Impacto en la comunidad

La tarde de este 20 de septiembre, el grupo criminal disparó contra las víctimas, quienes convivían entre el campo deportivo y la escuela primaria Gabriela Mistral.

Pasadas las 16:30 horas, varios individuos con armas largas llegaron al punto en diversos vehículos; en ese momento familias disfrutaban del convivio dominical.

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Les dispararon desde diversas direcciones mientras las personas gritaban aterrorizadas y algunas corrían en diferentes direcciones.

Acciones de la autoridad

La Fiscalía General del Estado informó que tres víctimas murieron en la escena del ataque y cinco hombres fueron heridos.

Familiares trasladaron a los lesionados a instituciones de Salud por sus propios medios, pero más tarde agentes de investigación y médicos peritos acudieron a las unidades de Salud para su identificación y tomarles entrevistas.

En la zona del ataque, ubicada entre los límites de los municipios de Valle de Santiago y Pueblo Nuevo, procesaron la escena y levantaron los cuerpos de los fallecidos, como indicios balísticos, al parecer de diversos calibres.

Elementos de Seguridad locales y federales realizaron un operativo en caminos vecinales en busca de los responsables, que se dieron a la fuga.

La FGE informó que lleva a cabo las indagatorias por los delitos de homicidio doloso y lesiones.