Jóvenes pasan 90 días ininterrumpidos frente al móvil: Inegi
Medida oficial limita uso de celulares en escuelas básicas para evitar adicción y daños emocionales
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Los jóvenes mexicanos pasan al año, en promedio, 90 días ininterrumpidos frente al teléfono, en donde mayoritariamente consumen contenido emanado de redes sociales como Instagram y Facebook, de acuerdo con encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías (ENDUTIH) 2026 revela que, durante 2025, hubo 103.2 millones de personas usuarias de teléfono celular, cifra que representa un 84.6% de la población en México. En comparación con 2015, hubo un incremento de 26.8 millones de personas que se acercaron a la tecnología móvil.
Aunque la encuesta más reciente no presenta la información por grupos de edad ni el porcentaje de horas aproximadas que pasan frente a la pantalla las personas, el Inegi reveló en años anteriores (2025 y 2024) que los jóvenes de 18 a 24 años son quienes más tiempo utilizan sus dispositivos, con un promedio de entre 5.7 y 5.9 horas.
Anualmente, esta cifra representa un uso de más de 2 mil 150 horas, es decir, aproximadamente 89 días y 17 horas sin pausa.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La ENDUTIH 2025 también destacó que los niños de entre de 6 a 11 años desde temprana edad se han adentrado ya a este ecosistema digital, con un uso promedio de 2.6 horas diarias frente al teléfono.
Los adolescentes de 12 a 17 años son otro grupo de edad con un tiempo significativo frente al celular, pues se estima que diariamente gastan 4.5 horas con sus aparatos tecnológicos, que equivale a mil 642 horas al año.
El teléfono celular se ha posicionado como una de las tecnologías con mayor uso entre la población mexicana. Durante 2024, las personas se conectaron a internet, principalmente, para acceder a redes sociales, actividades de entretenimiento, buscar información y para comunicarse.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició un debate nacional sobre la adicción a las pantallas en jóvenes y las afectaciones cognitivas que trae este uso indiscriminado de dispositivos móviles.
Tras una serie de diálogos con autoridades, docentes, pedagogos y especialistas, se anunció este lunes en la "Mañanera del Pueblo" que a partir del próximo martes 3 de noviembre entrará en vigor la restricción de celulares y tabletas en las escuelas primarias y secundarias.
Con esta disposición, los niños ya no podrán acceder a sus teléfonos durante las horas de clase ni en el recreo, salvo en casos de emergencia o actividades recreativas previamente planificadas.
En nivel preparatoria y universidad esta medida no será obligatoria, sino que se conmina a los jóvenes estudiantes a entender las consecuencias del uso excesivo de pantallas para disminuir así el uso de estos aparatos.
La mandataria federal descartó que se trate de una "prohibición" y aseguró que el objetivo es recuperar la creatividad, evitando impactos negativos en el desarrollo emocional de infancias y adolescencias.
no te pierdas estas noticias
Jóvenes pasan 90 días ininterrumpidos frente al móvil: Inegi
El Universal
Medida oficial limita uso de celulares en escuelas básicas para evitar adicción y daños emocionales
PAN desaira reunión con Hacienda en Palacio Nacional
El Universal
Morena calificó de enriquecedora la reunión con Hacienda y lamentó la ausencia de la oposición.
Sheinbaum recibirá al presidente de Corea del Sur en Palacio Nacional
El Universal
Como parte de la agenda, se prevé la participación de un grupo de K-pop durante la visita presidencial.