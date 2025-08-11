Hallan a siete hombres muertos con equipo táctico en Concordia
Las víctimas, algunas dentro de un Jeep baleado y volcado, habrían muerto en un presunto enfrentamiento en zona serrana de Sinaloa
CULIACÁN, Sin.- En las cercanías de la comunidad serrana de Pánuco, en el municipio de Concordia, se reportó el hallazgo de los cuerpos de siete personas del sexo masculino que portan equipo táctico, varias de las víctimas, quedaron muertas dentro de un Jeep volcado que presenta impactos de bala.
Se conoce que el reporte fue hecho a las líneas de emergencia en Mazatlán, donde se desplazó personal del ejército y la Guardia Nacional a ese sitio, donde presuntamente tuvo lugar un enfrentamiento, pero se desconoce, si fue entre grupos rivales.
Por el sitio alejado, donde ocurrieron los hechos, en el municipio de Concordia, el personal de la Fiscalía General del Estado que fue enviado para levantar las actas respectivas y evidencias, no han dado a conocer, la versión sobre los móviles de las muertes de siete personas del sexo masculino, los cuales portaban equipos tácticos.
