Hallan en IEEPO irregularidades

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Oaxaca, Oax.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó numerosas irregularidades en la nómina del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), con pagos a políticos que ocupaban cargos de elección popular, a personas con más de una plaza en diferentes centros de trabajo, a personas con plazas "no compatibles geográficamente" y a ciudadanos ya fallecidos.

El monto de estas observaciones, realizadas a la Cuenta Pública de 2025, es cercano a los 100 millones de pesos.

"Se determinaron 10 millones 988 mil 333.08 pesos en conceptos pendientes de aclarar, correspondientes a personal que ocupó más de una plaza en centros de trabajo con incompatibilidad geográfica, que desempeñó un cargo de elección popular, o que tiene registro de defunción en las bases de datos de la Secretaría de Salud", precisó la ASF en su informe.

Detalló que se encontraron pagos a 50 trabajadores por un monto de 9 millones 623 mil 222.13 pesos, que ocuparon un cargo de elección popular, sin acreditar funciones vinculadas con la educación básica y normal, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo del ejercicio fiscal 2025.

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A ellos se suman 31 trabajadores comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que contaron con 39 plazas, adscritos en 32 centros de trabajo, y cuyos pagos irregulares ascienden a 13 millones 902 mil 42.56 pesos. Además, 45 millones 316 mil 926.87 pesos se pagaron a 150 trabajadores con cargo de elección popular en el Congreso de Oaxaca o municipios del estado, que contaron con 199 plazas, adscritos en 162 centros de trabajo.

La ASF señala que la Secretaría de Educación Pública realizó pagos por cuenta y orden del IEEPO por 6 millones 289 mil 257.48 pesos a 19 trabajadores que estuvieron adscritos en 35 centros de trabajo en el mismo turno; asimismo, se identificaron pagos por 8 millones 827 mil 559.07 pesos a 28 trabajadores adscritos en 44 centros de trabajo con distancias considerables para su traslado, por lo que no acreditan la compatibilidad geográfica para que el trabajador desempeñara sus funciones.