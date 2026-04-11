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Hallan más restos humanos en Rancho Izaguirre durante nueva inspección

Colectivos de búsqueda reportan avance del 75% en trabajos de la FGR; detectan fosas, cremaciones y recuperan muestras de ADN

Por El Universal

Abril 11, 2026 09:40 a.m.
A
Hallan más restos humanos en Rancho Izaguirre durante nueva inspección

GUADALAJARA, Jal.- Integrantes de colectivos de búsqueda ingresaron este viernes de nueva cuenta al Rancho Izaguirre, donde constataron que los peritos federales que trabajan en el sitio han localizado más restos óseos.

Por la mañana los integrantes de diversos colectivos del país se reunieron con personal de la FGR en la entrada del rancho localizado en el municipio de Teuchitlán y tras colocarse trajes especiales se les permitió el ingresar acompañados de personal de la dependencia federal.

Tras el recorrido, Indira Navarro, líder del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, señaló que según la explicación que se les dio, los peritos han avanzado un 75% en la prospección del predio desde que la FGR asumió la investigación en marzo de 2025.

Indicó que se han hecho excavaciones de entre 80 centímetros y un metro de profundidad y se siguen encontrando restos óseos: "salieron muchísimos indicios, no solo indicios, restos humanos, fosas".

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Afirmó que a partir de las prendas encontradas en el sitio se han recuperado 98 muestras de ADN con las que se pueden realizar perfiles genéticos para compararlos con los de quienes tienen sospechas de que sus familiares pudieron estar en ese sitio.

"Son ADNs únicos, por ejemplo, sacan el ADN de esta prenda y es de una persona; todavía hay muestras, como treinta y tantas, que están contaminados pero ya nos dieron luz verde de que las familias, si tú reconoces esas prendas, te hagas la confronta directa con esa prenda".

Navarro consideró que a diferencia de otras ocasiones esta vez sí les mostraron que hay avances y que se ha confirmado que ahí hubo cremaciones y existen fosas.

Además, señaló que también se han localizado documentos que apuntan a que desde antes de 2015 había actividades delictivas en ese lugar.

La información que la FGR dio a los colectivos también indica que se localizaron dos cráneos con las mandíbulas completas y al parecer esas personas ya fueron identificadas.

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