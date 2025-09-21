Hallan muerto a funcionario de Pemex

El cuerpo del coordinador operativo de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Boca del Río, Veracruz, José Luis García Morales, reportado como desaparecido el 1 de septiembre, fue localizado sin vida, confirmó ayer la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB).

El funcionario de 46 años de edad salió de las oficinas de la paraestatal en Boca del Río rumbo a su domicilio en la ciudad de Xalapa, pero nunca llegó, por lo que su familia dio aviso a las autoridades, quienes emitieron la ficha de búsqueda 25/CI 0419U-25ZC junto con una fotografía y el nombre completo del trabajador, así como una descripción que detallaba sus características físicas, como una cicatriz en el brazo derecho.

El vehículo oficial en el que viajaba García Morales fue localizado en el municipio de Paso de Ovejas con algunas de sus pertenencias en el interior poco después de registrarse su ausencia, pero sin ninguna pista del paradero de Morales.

elviernes terminó la búsqueda del trabajador, constató la Comisión Estatal de Búsqueda que difundió desde sus redes sociales: “Agradecemos su colaboración por la localización del C. J.L.G.M.; lamentablemente fue localizado sin vida”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo a medios locales, los familiares de García Morales denunciaron que la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) mostró renuencia para aceptar la denuncia de desaparición.